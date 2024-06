Los hijos de Mariana Levy están a poco de recibir la herencia de la actriz, afirma su albacea

Desde la partida de Mariana Levy en 2005 el reparto de la herencia de la actriz a sus hijos ha sido un proceso prolongado. Hasta el momento, ni María, Paula y José Emilio han recibido la parte que les corresponde, pues a lo largo de los años determinadas circunstancias han impedido ese proceso, como el hecho de que José Emilio no tuviera la mayoría de edad. A 18 años de ese suceso, finalmente los bienes de la también conductora de televisión podrían ser entregados a sus hijos, según ha confirmado la albacea de la herencia, Carolina Capilla, quien fue una de las amigas más cercanas de Mariana.

©@emiliolevyy



Paula Levy y José Emilio Levy, hijos menores de Mariana Levy.

Las palabras de la albacea

En días pasados, el fallecimiento de Patricio Levy reunió a los Levy Fernández y amigos en la antigua casa familiar. A la despedida acudió Capilla, quien concedió una breve charla a los micrófonos de Ventaneando. Aunque discreta, habló del tema de la herencia de Mariana Levy, dejando ver que existe una posibilidad de que todo se resuelva lo antes posible. A pregunta expresa de si ya se podrá dar ese paso y repartir la herencia a los jóvenes, dijo: “Estamos a nada, pronto podrán ya recibir sus partes…”, explicó sin ahondar en más detalles, declaraciones que dan luz a este caso que ha acaparado el interés mediático.

Durante la charla, la reportera hizo evidente ante Capilla la labor que ha llevado a cabo como albacea. De hecho, le recordó que los jóvenes la han llamado “tía” por las atenciones brindadas en ese sentido. “Gracias, son mis niños”, aseguró la albacea, quien ha sido muy reservada con este tema. Recordemos que, en mayo del año pasado, la fallecida Talina Fernández habló de la herencia de sus nietos, recordando el papel que ha asumido Capilla al estar al tanto de los bienes de la actriz. “Todavía, a 18 años de muerta mi hija, no les han dado su herencia. Tienen una albacea y debe estar haciendo maromas y machincuepas, se llama Carolina Capilla y era una de las mejores amigas de Mariana, está trabajando para que les den su herencia…”, explicó la también llamada Dama del Buen Decir para Ventaneando.

©@talinafernandezoficial



María se ha mantenido reservada sobre el tema de la herencia.

Lo que ha ocurrido con la herencia, según José Emilio

Durante estos años, la familia Levy ha tenido que hacer frente a las circunstancias complejas a raíz del tema de la herencia. José Emilio, el menor de los hermanos, reveló meses atrás que ese asunto ha originado diferencias entre los suyos. “Yo pensé que iba a cumplir 18 años, iba a agarrar mi dinero y me iba a ir de mi casa a hacer yo mi vida. Yo no pensé que este dinero me iba a perjudicar tanto, me iba a dejar sin familia, me iba a hacer mal en vez de bien…”, dijo en una charla para Primer Impacto, de Univision.

©@emiliolevyy



José Emilio lamenta que el tema de la herencia haya originado diferencias entre los suyos.

De acuerdo con lo reportado por el programa noticioso, la fortuna de Mariana Levy incluía tres propiedades, de las cuales solo queda una casa ubicada al interior de un exclusivo fraccionamiento en la ciudad de Cuernavaca, misma que ha acumulado una cuantiosa deuda. A pesar de este panorama, José Emilio está dispuesto a no bajar la guardia para luchar por lo que le corresponde. “Lo que sí estoy seguro es que voy a seguir peleando lo de mi madre, porque me corresponde…”, explicó el joven, quien a lo largo de estos meses ha brindado declaraciones sobre diversos aspectos de su entorno personal.