Por primera vez, Ana Claudia Talacón habla de la pérdida que la marcó: ‘Me dolió mucho’

Reconocida por su talento como actriz en películas como Arráncame la vida y El Crimen del Padre Amaro, pocas veces, Ana Claudia Talancón abre la puerta de su intimidad a la prensa; sin embargo, hizo una excepción, para sumarse a la lista de celebridades que han aceptado participar en el programa de entrevistas de Yordi Rosado donde, este domingo, la actriz fue la invitada de lujo. Como nunca, Talancón habló de uno de los capítulos más duros de su vida, la pérdida de un bebé, luego de años de espera. Más sincera que nunca, Ana Claudia también recordó la época en la que intentó convertirse en mamá a través de un tratamiento In Vitro.

Su deseo de ser mamá

Durante la charla, Yordi le preguntó si, en algún momento algún personaje le habría traído recuerdos de vivencias propias, a lo que aseguró que sí. Resultó sorprendente escuchar que fue en los últimos años, cuando interpretó nuevamente a Charly, en el regreso de la serie Soy tu fan, donde el guión la hizo revivir momentos complicados: “Fue un proyecto muy demandante emocional y físicamente. El personaje de Charly está buscando embarazarse y yo estuve intentando embarazarme un tiempo”.

Explicó que las situaciones que tenía que interpretar eran parecidas a las que ella experimentó en el pasado “Este rollo de volverlo a vivir, con una pareja, porque ella lo está viviendo con Nico, tomando la decisión de hacer algo InVitro o estimulación hormonal. A esta chava le da miedo y ya no lo hace, luego queda embarazada sola”. Admitió que las grabaciones fueron muy retadoras: “Me la pasé llorando, era una catarsis para mí durísima. Ya lo había pasado, me recordaba todo el proceso y me sentía súper orgullosa de mí, no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de sentirme fuerte de poder admirar la fortaleza que tengo adentro y decir: ‘Qué gruesa estuve de haberme aventado todo el proceso yo solita’”, detalló.

El proceso más díficil de su vida

A diferencia de su personaje, ella realizó el tratamiento In Vitro en soltera, con el apoyo de su círculo más cercano: “Sigue siendo un tema tabú, no lo puedes platicar con mucha gente(…) Todas las veces que me implantaron embriones que no se dieron, fue un proceso súper difícil, fue un proceso de tres años, súper duro y emocional, una montaña rusa de emociones, yo me tenía que inyectar sola, tenía que ir al doctor, no tenía pareja, me tocó escoger el esperma que quería utilizar de un banco de esperma, lo eliges como a la carta”, comentó sobre aquel tratamiento que, desafortunadamente, no resultó.

El momento más duro

Como Charly en Soy Tu fan, Ana Claudia recordó que, después del tratamiento, logró quedar embarazada de manera natural; sin embargo, perdió al bebé durante los primeros meses de gestación, una pérdida que marcó su vida: “Más adelante tuve una pareja, logré embarazarme normal, perdí al bebé a los dos meses. Fue un proceso durisísisimo, a parte esta persona no se portó bien conmigo, cuando apenas pasó esto. Fue horrible, la verdad, me dolió mucho, son cosas que he trabajado en terapia muchísimo y que me han costado mucho trabajo”, añadió.