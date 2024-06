Clara Chía pierde batalla legal contra el paparazzi Jordi Martin

El pasado 17 de junio Clara Chía llegó al Juzgado 14 de lo Penal en Barcelona para un juicio luego de presentar una demanda contra el paparazzi Jordi Martin por acoso. La española llegó a la cita acompañada de su novio Gerard Piqué, confiada de que el proceso tomaría el curso a su favor. Sin embargo, todo parece indicar que el ganador de la batalla legal ha sido el fotógrafo, tal como él mismo se encargó de reportarlo más tarde.

©GrosbyGroup



Clara y Piqué en el Juzgado 14 de lo Penal en Barcelona.

Jordi hizo un enlace televisivo con El Gordo y La Flaca (Univision), programa del que es colaborador, para actualizar lo ocurrido horas antes en el juzgado. “Yo estaba citado en el juzgado de lo penal para responder a la justicia por esta denuncia que me puso por acoso Clara Chía, la pareja de Gerard Piqué”, explicó el paparazzi antes de presentar un recuento de lo sucedido ese día.

Martin detalló que las acciones legales fueron interpuestas en su contra hace un año por “supuesto acoso y daños psicológicos”. El fotógrafo contó que, para probar sus acusaciones, Clara Chía se presentó con cuatro psicólogos y ocho testigos, “todos empleados de Kosmos, la empresa de Piqué”, resaltó Jordi. “Además del padre de Clara Chía”.

©@jordimartinpaparazzi



Jordi fue el ganador de la batalla legal.

“El fiscal hizo hincapié en que la decena de reportajes que presentó Clara Chía para demostrar haber sufrido daños psicológicos de mi parte, solo en tres o cuatro aparecía ella y nunca estaba sola, sino acompañada de su pareja, Gerard Piqué, quien más público no puede ser”, narró Martin.

El paparazzi contó que, tras cinco horas de audiencia el ministerio fiscal decidió que el caso estaba desestimado. “Yo salí libre de los cargos y sus demandas fueron invalidadas”, expuso Jordi al finalizar el recuento de la jornada.

©GettyImages



Clara acusó a Jordi de acoso y daño psicológico.

De regreso en en enlace con Lili Estefan y Raúl de Molina, el fotógrafo español admitió que la situación con Piqué y su novia le había resultado estresante. “Yo estoy viviendo un calvario con esta pareja, yo viví ahí una situación muy desagradable, muy angustiosa, yo hasta que no escucho al ministerio fiscal pedir mi libre absolución yo no sabía lo que iba a pasar en esa sala. A mí me estaban pidiendo cinco años de prisión. Yo no me quería imaginar la posibilidad de entrar a la cárcel cuando yo no he hecho nada”, confesó el pararazzi.

Piqué lo llamó buscando un acuerdo

Jordi contó en el programa de Univision, a modo de exclusiva, que Piqué lo contactó recientemente buscando un acuerdo, al cual él no accedió.

“El señor Gerard Piqué esta semana me ha llamado para pactar. Él no quería llegar a juicio, pero como yo tengo la certeza de que no he cometido ningún delito, he dicho: ‘Yo me la juego, aunque me enfrente a una pena de prisión de cinco años, yo me la juego’. Porque lo único que he hecho es mi trabajo: fotografiar a personas conocidas”. Martin expuso que Clara argumentó que sentía acoso de su parte aunque ni siquiera lo viera, y él explicó que muchas de las fotos que capturó fueron a distancias de unos 600 metros (casi 2 mil pies).

“Yo he salido llorando de ahí, con una angustia y unos nervios terribles, pero feliz por la decisión del fiscal”, agregó el paparazzi.