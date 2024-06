Emocionada, Sofía Castro comparte su sentir a poco tiempo de su boda con Pablo Bernot

La cuenta regresiva continúa para la boda de Sofía Castro y su prometido, Pablo Bernot. Así lo ha dejado saber la actriz, quien a lo largo de estos días ha compartido algunos vistazos de los preparativos para su soñado enlace. Mientras tanto, la hija de Angélica Rivera y José Alberto, El Güero, Castro se ha dejado consentir por sus seres queridos, quienes recientemente le organizaron una despedida de soltera en la que también compartió con su futuro esposo. Recordemos que en días pasados ambos viajaron junto a sus amigos cercanos a Quintana Roo, desde donde compartieron fascinantes postales de ese momento tan entrañable. Luego de aterrizar en la Ciudad de México, Sofía reveló cómo se siente, pues cada vez está más cerca de dar el “sí, acepto” tan esperado.

©@sofia_96castro



Sofía Castro y su novio, Pablo Bernot.

Sofía a unos días de la boda

A lo largo de estos meses, Sofía ha sido un tanto reservada con los detalles de su boda. Aunque no ha dado a conocer la fecha exacta de la misma y tampoco ha brindado más pistas sobre su lista de invitados, sí se ha mostrado entregada a los preparativos. Tanto la elección de los vestidos como la prueba del menú han sido parte de sus importantes tareas, feliz de ir librando pendientes con el apoyo de sus hermanas y su madre. Pero, ¿cómo se siente la actriz a tan solo días de su celebración? “Bien, muy contenta, un poco estresada pero contenta…”, respondió durante una entrevista concedida de paso por el aeropuerto, declaraciones retomadas por espacios como Multimedios Televisión.

Sofía tiene claro que, si bien el día de la boda es importante festejar, no debe escatimar en celebraciones previas al enlace. De hecho, confirmó que próximamente emprenderá una escapada familiar a manera de despedida de soltera. “Sí, también, pronto (me iré a una despedida con mis papás). Es un viaje con mis papás y con mis hermanas, he tratado de disfrutarlas y disfrutar a mi papá al máximo y ya verán a dónde nos iremos…”, dijo durante la plática, aunque sin revelar más. “Lo estamos organizando apenas porque mi papá empieza a trabajar y con la organización de la boda estamos ajustando fechas…”.

©@sofia_96castro



Sofía y Pablo preparan todo para su boda.

La despedida entre amigas

El fin de semana pasado, Sofía Castro se dejó ver feliz durante su escapada entre amigas a Quintana Roo. La actriz habló de cómo vivió esta despedida de soltera, de la cual compartió algunas fotos en redes. En las mismas se le ve a ella y a Pablo muy enamorados en el paradisiaco destino de Bacalar. “Bien, muy padre, me la organizaron mis amigas y la pasamos muy bien, muy contenta. Éramos también de Pablo, nosotras, mi grupo de amiga con nuestros novios. Era el pretexto de irnos de viaje un ratito a convivir y a festejar…”, explicó la intérprete, quien ha sido abierta a compartir algunos detalles de este momento tan importante para ella.

©@sofia_96castro



Sofía Castro y Pablo Bernot compartieron con sus amigos este gran momento.

Conforme pasan los días, los nombres de algunos familiares cercanos a la pareja han sido revelados, pues estos jugarán un papel muy importante en la tan esperada boda. Hasta el momento, se sabe que Francisco Bernot, hermano del novio, será el padrino de anillos, mientras que Fernanda Castro, hermana de Sofía, asumirá su papel como madrina de lazo de la ceremonia religiosa.