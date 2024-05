Sofía Castro se defiende de las críticas hacia su físico: ‘Nadie tiene derecho de opinar del cuerpo de nadie’

En medio de los preparativos de su soñada boda, Sofía Castro también se está enfocando de su físico para ser la novia más radiante en su gran día al lado de Pablo Bernot. La actriz, quien desde hace años se ha mostrado en sus redes como la más disciplinada, se ejercita todos los días además de llevar ciertos hábitos que la han llevado a alcanzar sus metas. Sin embargo, en este proceso la artista de 27 años se ha enfrentado a todo tipo de señalamientos sobre su figura, pues hay quienes aseguran que se habría sometido a procedimientos estéticos para lograr su físico. Cansada de las críticas, la hija de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro lanzó un mensaje en los que puso un alto a ese tipo de comentarios hacia su persona.

Las publicaciones de Sofía respecto a este tema se dieron luego de que compartiera una fotografía en la que aparece con un bikini de color anaranjado en medio de sus vacaciones familiares. Debajo de estas imágenes, sus más cercanos no dejaron de mencionar lo bella que lucía, pero también hubo espacio para críticas negativas por parte de los usuarios.

Ante esto, la mayor de las hijas de Angélica Rivera decidió poner un alto, pues lleva años luchando en contra de los estereotipos y asegura que no permitirá más opiniones negativas hacia su persona. “Nunca hago esto, pero se llevan metiendo con mi físico y mi cuerpo desde los 15 años y ya me cansé! ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho de opinar del cuerpo de nadie, que si bajé de peso, que si subí, que si me operé, que estaba gorda... ¿No se cansan? Yo he luchado contra eso desde los 15 años y no, no porque sea figura pública tengo que aguantar ni permitir que mi físico y mi cuerpo sea una bola de opiniones y suposiciones. Porque todas sus críticas y comentarios me generaron desde muy chica traumas e inseguridades que no tenía por qué pasar. Llevo luchando contra eso desde que era una adolescente. Gracias a Dios, hoy entiendo que la gente que comenta del cuerpo ajeno es gente sin que hacer y sin nada de amor propio”, escribió en varios posts en Instagram stories.

©@Sofia_96castro



Sofía Castro se defendió de las opiniones sobre su físico

Sofía va más allá y explica la transformación de su cuerpo, a partir de ejercicio y hábitos saludables. “¿Bajé de peso? Sí, bajé 13 kilos del 2020 para acá. ¿Cómo? Con ejercicio, con dieta y mucha disciplina. De cambiar mi relación con la comida y de tomar elecciones como dice @nin_nutricion toda la gente cercana sabe lo que cuido mi alimentación y la cantidad de ejercicio que hago”.

“¿Qué si me operé? ¿Qué si me hice la lipo? ¿Que si me estiré la panza? ¿Por qué nada más mi abdomen está marcado y mis brazos y mis piernas no? Lo que más me cuesta son marcar mis pierans y mi abdomen, voy a subir fotos de mis brazos ¡que ahí van!”.

©@sofia_96castro



Sofía Castro y su mensaje en redes

“No tengo por qué dar explicaciones, porque ultimadamente si me hubiera operado, ¿qué tiene de malo?”, indicó la joven. “Pero ya estuvo que tengo que leer puro comentario opinando sobre mi cuerpo. Una lipo o un marcaje requiere disciplina y ejercicio. Sí @dramarisolgongora es mi doctora y me ha ayudado con el tema de mi flacidez, sí me hago todos los tratamientos, pero no, lipo no me hecho, no porque no quiera sino porque decidí hacer otro tipo de tratamientos. @dramarisolgongora hace los mejores cuerpos”, indicó acerca de la doctora que la ha asesorado en su proceso.

Castro habló acerca de los sacrificios que ha realizado a lo largo de los años para lograr sus objetivos. “Llegar a este punto me ha costado mucho trabajo, entrenar 6am entre semana, cuidarme mucho y sanar mi relación con la comida y sanar mis temas alimenticios. Nadie sabe por lo que pasa el otro, así que paremos con las supocisiones y comentarios del otro. Me enojo, sí, ¿por qué? Porque no puede ser que sigamos criticando al de a lado. Porque sus comentarios no saben cómo pueden dañar al otro. ¿Qué tiene de malo operarse? ¿Qué tiene de malo cuidar tu alimentación?”.

©@sofia_96castro



La actriz ha compartido su proceso en redes sociales

“¿Qué tiene de malo hacer ejercicio? No entiendo. ¿Me enoja que digan que me operé? Cero, eso es lo de menos (yo sé lo mucho que le chin* todos los días y lo peor es que lo subo a mis redes y lo siguen diciendo). Pero el punto no es ese, el punto es que ya llegué a mi límite y que tenemos que parar de opinar y criticar el cuerpo y el físico de los demás. Nadia tiene por qué criticar a nadie. Paremos ya con el bodyshaming, paremos ya”.