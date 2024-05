La novia de ‘El Güero’ Castro revela si le provoca celos la cercanía del productor con su ex, Angélica Rivera

Lejos de los reflectores, José Alberto, El Güero, Castro disfruta de una relación sentimental con la actriz Mimí Morales. A lo largo de este tiempo, ambos han sido muy reservados sobre su romance, aunque poco a poco han podido hacer público lo suyo, felices por esta etapa de caminar tomados de la mano y de ser los mejores cómplices. Como pocas veces, Mimí habló de su noviazgo con el productor, a quien se ha referido como a un “gran papá”. Así mismo, no dudó en opinar sobre la cercanía que El Güero mantiene con su ex y madre de sus hijas, Angélica Rivera, siendo muy franca al responder a la pregunta de si esta situación la hace sentir celosa.

José Alberto Castro ha sido muy reservado con su relación.

Los años de su noviazgo

Con total apertura, Mimí habló con la prensa durante su asistencia a un evento público, en el que dio detalles de cómo va todo en su noviazgo con El Güero. “Realmente estamos muy felices, muy contentos. Creo que hemos hecho buen match, nos llevamos muy bien, entonces creo que lo estamos disfrutando ambos…”, dijo, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube. En ese espacio, la intérprete también respondió si estaría dispuesta a casarse con su novio. “Casi seis años ya (de relación). La verdad es que no hay que decirle no a nada en la vida, pero, así como estamos, estamos muy bien. No hay prisa…”, dijo sonriente.

Mimí Morales aseguró estar feliz en sus casi seis años de noviazgo con el productor.

En ese espacio, Mimí también destacó lo grato que ha sido compartir el tiempo con El Güero, con quien ha podido encontrar estabilidad en el aspecto sentimental. “Felices, han sido (años) de conocernos, de convivir, de disfrutarnos y pues la verdad muy a gusto…”. En otro momento, y al ser cuestionada sobre el hermetismo que mantuvieron al inicio de su romance, dijo: “Creo que todo tiene su gracia, el también tener esto privado, muy de nosotros, era muy padre también, lo disfrutábamos también mucho. Pero bueno, ya llegó el momento el que se diera, que se abriera y pues por mí está bien…”, aseguró.

El Güero Castro mantiene una fuerte amistad con su ex, Angélica Rivera.

¿Celosa de la cercanía de su novio con Angélica Rivera?

Es por todos sabido de la buena relación que existe entre José Alberto Castro y su exesposa, Angélica Rivera, con quien tuvo tres hijas: Sofía, Fernanda y Regina. Es por eso que el productor suele reunirse con su familia regularmente, dejando clara la buena relación de amistad que prevalece entre él y Rivera. A pregunta expresa sobre si esto le provoca celos, Mimí respondió: “¿A mí? No, para nada (me dan celos). Creo que es importante tener esa confianza, el creer el uno en el otro es parte de. Y no, para nada, cero (celos)…”, dijo. Así mismo, reveló si ya tuvo la oportunidad de convivir con Rivera. “No he tenido el gusto…”.

La novia de El Güero Castro dijo que él es un gran papá.

Mimí además destacó la faceta de papá de El Güero, quien asegura ha estado muy involucrado en brindar apoyo a su hija Sofía, quien está a punto de casarse con Pablo Bernot. “Es un gran papá, está muy involucrado, la verdad, apoyándola y disfrutando también de su felicidad. Yo creo que sí, todo papá se puede poner un poco nervioso…”. Mimí también habló de su trabajo frente a las pantallas bajo la producción de su novio, feliz por cómo se ha encaminado todo en su vida.