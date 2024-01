Angélica Rivera habla de su esperado regreso a las telenovelas: ‘Ya hay muchos planes’

Considerada por muchos como uno de los rostros favoritos de la pantalla chica en México, Angélica Rivera lleva ya varios años alejada de las telenovelas. La actriz hizo una pausa en su carrera debido al papel que desempeñó como primera dama de su país, y una vez concluyó este trabajo continuó lejos de los reflectores. Sin embargo, ella ha externado en más de una ocasión sus planes de retomar su trabajo en la televisión, aunque hasta el momento no hay una fecha definida. La entrañable intérprete habló recientemente sobre su esperado regreso, luego de que un conocido galán de telenovelas revelara haber hecho unas pruebas de cámara con ella.

©GettyImages



El público mexicano espera ansioso el regresod e Angélica a la televisión.

Hace poco más de una semana, de visita a México, Danilo Carrera sorprendió a todos al revelar que había hecho unas pruebas con la llamada intérprete para un proyecto de Telemundo. “Me encantaría trabajar con Angélica. Hicimos una prueba ya juntos, la prueba se aprobó, pero no sabría decirte exactamente qué decisión va a tomar la empresa. Si fuera ese el proyecto que se trabajaría, yo sería el más feliz”, contó en un encuentro con la prensa.

“No depende de mí ni de Angélica, porque también dijeron, le echaron la culpa a Angélica alguna vez, la defiendo al cien por ciento. No fue culpa de ella que no se hiciera en el momento, que era en enero, fueron cosas de la empresa”, aclaró el galán ecuatoriano.

©GettyImages



Danilo reveló haber hecho pruebas de cámara con Angélica.

Tras estas declaraciones, los fans de Rivera se emocionaron, pues después de mucho tiempo parecía haber algo más concreto sobre el regreso de la actriz a la televisión. Y como era de esperarse, la prensa mexicana no perdió la oportunidad de cuestionar al respecto a la propia Angélica a su llegada a la Ciudad de México. “Ya lo dije hace poquito, pronto, pronto ya voy a estar (de regreso)”, dijo ante medios como Sale El Sol (Imagen Televisión) cuando le preguntaron sobre los comentarios de Danilo.

Los reporteros insistieron y quisieron averiguar de qué tipo de proyecto se trataría su regreso como actriz, y ella aseguró que hay varios proyectos en distintas plataformas. “Ya hay muchos planes que tengo y ya lo sabrán, telenovela, cine serie...”, comentó, aunque prefirió reservarse los detalles y mantener el misterio.

©GettyImages



La actriz ha mantenido el misterio sobre su regreso a las telenovelas.

La última telenovela que hizo Angélica fue Destilando Amor (Televisa), en en 2007 y fue precisamente este melodrama el que le valió su famosos sobre nombre de La Gaviota. Tras aquel proyecto, la actriz se fue alejando paulatinamente de los sets de grabación y en 2012 se convirtió en primera dama de México por su matrimonio con Enrique Peña Nieto, ocurrido dos años antes. Actualmente no se le conoce ninguna relación sentimental, pues tras su divorcio en 2019 ha manejado su vida con mucha discreción.

©@sofia_castro96



Angélica mantiene una estupenda relación con el padre de sus hijas.

Su exesposo, abierto a trabajar con ella

El productor José Alberto ‘El Güero’ Castro, con quien Angélica estuvo casada hasta 2008 y que es padre de sus tres hijas, ha expresado su buena disposición a trabajar con la actriz. “Nos llevamos muy bien, ella hasta donde sé está muy bien... Creo que con ella siempre voy a tener una relación entrañable y de mucho respeto, es una mujer a la que respeto, quiero y admiro mucho por toda la vida”, expresba hace unos años en un encuentro con medios.

“Yo creo que pronto podrá regresar ella a trabajar, si yo tuviera en mis manos un personaje o una historia adecuada para ella no dudaría en invitarla. La verdad sería algo que me daría mucho gusto, ella es una mujer que tiene mucho talento. Yo espero que pronto regrese (a las telenovelas). No tiene que ser conmigo, sino yo creo que pronto tendrá ella ya un proyecto que valga la pena para ella y que lo pueda realizar, sería maravilloso”, expresaba entonces el productor.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.