Stephanie Salas y Humberto Zurita celebran su amor con un nuevo posado de novios

Fue a mediados de 2022 cuando Stephanie Salas y Humberto Zurita acapararon los titulares. Los primeros rumores de su romance tomaron fuerza con el paso de los días y los actores no tardaron en confirmar lo suyo. Desde ese entonces, la pareja ha disfrutado de su noviazgo lejos de los reflectores, aunque siempre con la apertura de compartir públicamente algunos aspectos de su relación, orgullosos de que todo marche viento en popa. Ahora, los actores han celebrado una vez más su tiempo como enamorados, dos años en los que han compartido no solo a nivel personal, pues en lo profesional también han sido cómplices de sueños, tal cual lo han dejado ver en teatro.

Celebran su amor

De manera apasionada, Humberto y Stephanie posaron para su lente personal como en ocasiones esporádicas ocurre. Los actores se dejaron ver cercanos, a punto de darse un apasionado beso mientras disfrutaban de una escapada cuyo destino no fue revelado. Sin más palabras que la imagen mostrada en sus respectivas cuentas de redes sociales, los novios pusieron en alto lo suyo, emocionados por la historia que juntos han escrito, mientras reciben el apoyo incondicional de sus respectivas familias, especialmente de sus hijos, quienes han sido testigos de ese cariño que ha logrado fortalecerse.

Fieles a mantener viva la interacción con sus seguidores en redes, Stephanie y Humberto dieron esta nueva sorpresa. Una postal a la que colocaron solo un número “II”, lo cual podría indicar los años en que su noviazgo ha logrado crecer. Este periodo, la famosa pareja ha dado algunos vistazos de su tiempo juntos, compartiendo una de sus grandes pasiones, como lo es viajar por el mundo. Perú, Argentina, Chile y más sorprendentes sitios, han sido las locaciones desde donde han gritado su amor en varios momentos, felices de lo que poco a poco han podido construir tomados de la mano.

Humberto y Stephanie no desean casarse

Mientras lo suyo sigue tomando fuerza, Humberto y Stephanie trazan planes a futuro como novios. Sin embargo, la idea de celebrar una boda es un asunto que ambos han descartado, así lo reveló Zurita en una de sus entrevistas con la prensa, espacio en el que expuso las principales razones para pensar de esta manera, un sentimiento compartido con Stephanie. “Estamos en otro siglo, ya no se usa eso, no entre gente mayor”, expresó el artista en una charla concedida a TVyNovelas en 2023. “Que se casen los jovencitos, nosotros nos la estamos pasando muy bien, la verdad es que ya cumplimos un año, cada día cerramos más el vínculo y no sé si Stephanie gane lo suficiente para que pague la boda…”, agregó en tono de broma.

Humberto también ha revelado cómo la llegada de Stephanie a su vida le permitió disfrutar de nuevos aires, feliz de haber encontrado en ella a una mujer excepcional, a pesar de que, en el pasado, solo existía una amistad. “Ella ha sido como una bendición en mi vida, yo trabajé con ella desde que tenía 20 años y nunca la vi con otros ojos, quizá porque yo estaba casado o porque soy más grande que ella. Ahora estamos viviendo una vida muy plena, muy padre, yo en una segunda oportunidad, estamos felices, siempre la respeté, pero eso de boda no, al que le acomode”, afirmó.