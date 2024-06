Las románticas vacaciones de Pepe Aguilar y su esposa a Japón

Una de las actividades favoritas de los Aguilar es viajar. A través de su canal en Youtube, la familia comparte con su público videos de los sitios alrededor del mundo que han conocido en los últimos años. A pesar de que suelen viajar en familia, como hace mucho no pasaba, Pepe Aguilar y su esposa Aneliz decidieron emprender un viaje solos a un país que tenían muchas ganas de conocer: Japón. Como en su época de novios, el matrimonio se encuentra en el país nipón donde han visitado los templos más espectaculares y han disfrutado de la oferta gastronómica al máximo. La pareja se sumó a la lista de famosos que en los últimos meses se han dejado conquistar por la belleza japones, entre los que destacan, Raúl Araiza, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, por mencionar a algunos.

Un viaje de pareja

A través de su cuenta de Instagram, Pepe ha estado compartiendo los detalles de este viaje con su esposa, una escapada que él mismo reconoce, ya les hacía falta: “Un viaje como hace mucho no lo hacíamos”, escribió en uno de los primeros videos que captó en la Tierra del sol naciente: “La verdad que no conocía y rebasó mis expectativas, quiero que me acompañen en este viaje, porque es un viaje compartido, a todos los que no han venido por acá, trataré de explicarles lo mejor con fotos y videos. Es un viaje muy padre, porque lo estoy haciendo con mi esposa, solo. Desde hace tiempo no viajábamos, los chavos crecieron y ahora hay tiempo de poder viajar solos nuevamente”, comenta el cantante en un clip sobre la ausencia de sus tres hijos.

En otra publicación, Pepe posó junto a su esposa Aneliz a quien le dedicó un romántico mensaje en redes: “Yo contigo iría al fin del mundo”, le escribió en su feed. Cuando los Aguilar viajen, una de las cosas que más disfrutan hacer es probar los platillos tradicionales de cada país y Japón, no fue la excepción, a su paso por la ciudad de Kioto, el matrimonio hijo una parada en un lugar que les recomendaron y que no los decepcionó: “Saliendo de la casa donde hacen el mejor ramen que he probado en mi vida”, escribió el cantante junto a un video en el que se ve saliendo con dificultad del establecimiento: “No más que Japón no está hecho pa’ pelaos de mi altura”, dijo sobre el hecho de que tuvo que agacharse para caber en la puerta.

La especial conexión con Japón

Otra de las experiencias que Pepe y Aneliz no se quisieron perder durante su estancia en Japón fue conocer el famoso tren bala, un trayecto que el intérprete documentó en redes sociales: “Qué padre está Japón, que cosa tan increíble, de verdad, no me lo esperaba. Hoy tuvimos un viaje a una ciudad cercana que se llama Kamakura, una ciudad costera. En Kamakura hay un Buda grandote donde incluso te puedes meter en la estructura. Les estaré compartiendo más fotos con mi vieja, que cada vez se pone más guapa”, comentó en otro de sus videos sobre la belleza de su esposa.

¿Por qué no los acompañó su hija Ángela Aguilar?

Aunque era la primera vez de ambos en Japón, Pepe Aguilar reconoció que ha sentido una atracción inexplicable con ese país: “Creo que en otra vida por acá andaba. Se siente una conexión extraña, pero muy fuerte”, escribió junto a un video que captó en su paso por Kioto junto al hashtag #unzacatecanoenjapon. Mientras Pepe y su esposa Aneliz se encuentran en Japón, su hija menor, Ángela Aguilar acudió en solitario a la ceremonia Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024 donde se convirtió en la artista más joven de las ocho homenajeadas en recibir este premio. Durante su discurso, agradeció a su familia por el legado musical en el género Regional Mexicano que comenzaron sus abuelos, don Antonio Aguilar y doña Flor Silvestre.