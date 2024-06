Alessandra Villegas y el bochornoso momento que vivió en un avión por ‘diva’

Además de ser una mujer muy guapa e inteligente, Alessandra Villegas tiene un gran sentido del humor. La presentadora venezolana suele compartir con sus seguidores en redes sociales algunos momentos de su día a día, mostrando de vez en cuando la actitud tan desenfadada con la que hace frente a las situaciones que se le presentan de manera cotidiana. La también empresaria compartió recientemente un video en el que mostró el bochornoso, pero gracioso momento que vivió en un vuelo, todo por tener “alma de diva”.

Alessandra regresó hace poco de un inolvidable viaje por el Mediterráneo.

Alessandra se encuentra nuevamente en casa luego de un inolvidable viaje con amigas que hizo por destinos como Italia y Grecia. Tras publicar las más bellas postales de su aventura en crucero por el Mediterráneo, la presentadora quiso compartir también un momento mucho menos glamuroso que vivió en su faceta como viajera.

“Cuando tienes alma de diva, y el presupuesto te manda en coach (clase turista)”, escribió en su cuenta de Instagram al compartir un gracioso video grabado desde el interior de un avión. Alessandra tuvo que adaptarse a las limitaciones de un vuelo en clase económica, por lo que llevó consigo lo que parecía ser una almohada inflable.

En las imágenes se le veía riendo apenada mientras inflaba la funda, haciendo un ruido que llamaba la atención de los demás pasajeros: “Lo siento mucho”, decía. “Tengo como una vergüenza horrible”, agregó después luego de que una acompañante comentara que el sonido parecía al del propio avión.

“¿Quién más tiene alma de DIVA pero el presupuesto no se entera?”, escribió ‘Ale’ en su publicación. Sus seguidores reaccionaron divertidos y aplaudieron su ingenio para viajar cómodamente. Además, muchos se sintieron identificados con ella.

Alessandra disfruta todas las facetas de su vida, incluida la maternidad.

Sin planes de ampliar la familia

Alessandra disfruta al máximo su faceta como creadora de contenido, presentadora de televisión, empresaria y por supuesto mamá. La guapa venezolana es madre del pequeño Daniel Alejandro, de cinco años, fruto de su relación con Daniel Sarcos. Si bien la maternidad es algo que ella atesora, ha confesado que no tiene planes de repetir experiencia.

“La primera razón es que, no es hasta que tienes hijos que te das cuenta el ‘trabajón’ y la cantidad de tiempo que consume. Y como también mi carrera consume un montón de tiempo, hacer las dos cosas bien sólo se puede con un hijo”, explicaba el pasado mes de abril en un video en su Instagram. También expuso entonces que la salud era un factor importante en su decisión. “Me operaron el útero, me lo reconstruyeron, me sacaron como cinco o seis fibromas. Casi me desangro. ¡Tragedia total! Entonces la escena no me llama, se podrán imaginar”, admitió.