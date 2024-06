Leonardo de Lozanne confiesa que la terapia salvó su matrimonio: ‘Hemos hecho de todo’

Después de hacer oficial su reconciliación con Sandra Echeverría, con quien atravesó una separación, luego de 10 años de matrimonio, Leonardo de Lozanne se sinceró durante una entrevista para Ventaneando en la que habló de cómo fue que lograron salvar su relación. El músico confesó que tomaron terapia individual y de pareja, además de tener conversaciones en las que pudieron solucionar sus diferencias. Más enamorado que nunca, Leonardo aseguró que su esposa es el amor de su vida.

Las claves de su reconciliación

El vocalista de Fobia comentó que para salvar su matrimonio echaron mano de los expertos: “Hemos hecho de todo y creo que todo ayuda”, respondió cuando le preguntaron sobre la terapia que tomaron. Reconoció que el tiempo que se dieron como pareja le sirvió mucho a la hora de la reconciliación: “Yo lo súper recomiendo, cuando las cosas no están caminando, darse un break, claro planeado, no a lo loco, te da mucha… es como cuando viajas, que ves las cosas de fuera, desde otra perspectiva, ves el bosque, no el árbol”, explicó.

La distancia y el tiempo ayudaron a la pareja ha darse cuenta de que su amor es a prueba de todo: “Puedes tomar mejores decisiones y no desde el enojo, desde el dolor, sino desde el amor y la consciencia, para bien y para mal, siempre van a ser mejores las decisiones, si te tomas el tiempo de pensarlo”. A pesar de estar separados, durante esta temporada, no perdieron el contacto: “Hablamos mucho, es un proceso, no fue abrupto, nos tomamos el tiempo, lo platicamos y ha resultado muy bien hasta ahora”, añadió.

La mujer de su vida

Esta crisis de pareja provocó que Leonardo de Lozanne reconociera en Sandra al amor de su vida: “Yo también ya vi que ella es la mujer de mi vida, eso es un milagro, porque muchas veces no se da al mismo tiempo, porque te desincronizas y fue muy armonioso todo”, dijo, haciendo referencia a que el sentimiento es mutuo. Reconoció que su matrimonio es su lugar seguro: “Es mejor estar en paz, es lo que buscamos todos, decidimos entrarle y seguir todos tranquilos”.

¿Habrá renovación de votos?

Tras la reconciliación, la relación entre Sandra y Leonardo habló de la posibilidad de renovar sus votos matrimoniales durante su décimo aniversario de bodas, en octubre próximo: “Estaría padre, estaría bueno”. Sobre cómo le gustaría celebrar un acontecimiento como este, Leonardo aseguró que tienen dos planes en mente: “Una de dos o haría una gran fiesta, como mi amigo José Eduardo o algo muy privado, solos, en algún lugar del mundo, eso también es bonito”, dijo.