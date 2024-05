Por primera vez, Sandra Echeverría habla de su reconciliación con Leonardo de Lozanne

En días pasados, Leonardo de Lozanne dio a conocer la noticia de su reconciliación con Sandra Echeverría. Desde entonces, la pareja ha compartido fotografías de su tiempo juntos, felices por este comienzo que asumen con nuevos bríos. Al respecto, Sandra se ha sincerado por primera vez, feliz del rumbo que ha tomado su relación sentimental, orgullosa de la historia de amor escrita de la mano del músico de Fobia, con quien lleva poco más de una década de romance, periodo en el que además tomaron la decisión de convertirse en papás al dar la bienvenida a su hijo en común, Andrés.

Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría llevan más de una década juntos.

Sandra habla de sus días con Leonardo

Abierta como suele ser con los medios de comunicación, Sandra se sinceró sobre el momento que vive, feliz de la reconciliación que pudo darse con el padre de su hijo. A pregunta expresa de cómo se encuentra, dijo: “Muy contentos, hemos recibido mucho amor de parte de la gente, felicitaciones, mucho cariño. Y qué te puedo decir, disfrutando del amor como nunca…”, expresó la actriz durante su asistencia a un evento, declaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz para su canal en YouTube.

Al ahondar en sus declaraciones, Sandra reiteró lo importante que ha sido para ambos este momento de cambios, en el que tanto ella como Leonardo han procurado que todo marche por buen camino. “Creo que la vida nos dio otra oportunidad tanto a él como a mí y la verdad (estamos) aprovechándolo; amándonos, cuidándonos, haciendo equipo más que nunca…”. Al ser cuestionada sobre cómo lograron dar este importante paso, dijo: “(Lo logramos) juntándonos, platicando y declarándonos el amor…”, explicó la también cantante, motivada por este comienzo que coincide con la estabilidad en su carrera profesional.

La pareja celebra su reconciliación.

¿Cómo asumió su hijo la reconciliación?

Durante la plática, Sandra puso en alto el gran cariño hacia su familia, instante en el que los comunicadores quisieron saber cómo había asumido su hijo, Andrés, el hecho de que sus padres volvieran a estar juntos. “Lo platicamos también con él y obviamente él fascinado, él es el más feliz de todos…”, explicó Sandra, visiblemente sonriente al tocar el tema frente a los medios de comunicación.

Ambos están felices de permanecer unidos.

Sandra también quiso dejar claro que su cariño por Leonardo es inmenso, esto tras ser cuestionada sobre si reconoce al músico como a su alma gemela. “Definitivamente, es el amor de mi vida. Tenemos una gran familia, tengo dos hombres maravillosos y qué te puedo decir, estoy más agradecida que nunca en la vida por poder tenerlo otra vez conmigo y de que nos amamos y creo que cuando hay amor siempre hay que luchar…”. En ese sentido, no sudó en responder cuando uno de los comunicadores afirmó que el amor existía. “Existe y llevamos 12 años de prueba…”, aseguró, sin dejar de hacer la promesa de que ya no habrá más rompimientos entre ambos: “No, ya no, ahora sí hasta el final de mis días…”, contó sonriente antes de abandonar la entrevista.