Victoria Ruffo confiesa que tras concluir su relación con Eugenio Derbez acudió a terapia

Años atrás, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo consolidaron uno de los romances más mediáticos de la época. Fue a finales de la década de los 80 cuando tomaron la decisión de iniciar una relación de la cual nació su hijo en común, José Eduardo Derbez, y en 1997 su ruptura fue inevitable. Según recuerda Victoria, el suceso no fue nada sencillo, pues tras lo vivido acudió a tomar terapia para poder permanecer tranquila, así lo reveló en una reciente entrevista, en la que además habló del posible reencuentro que pueda darse con Derbez ante el cercano nacimiento de su nieta Tessa.

Victoria Ruffo recordó el fin de su romance con Derbez.

La sincera confesión de Victoria

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Victoria dijo estar feliz por haber celebrado su cumpleaños 62 sobre los escenarios, esta vez enfocada en la puesta en escena Las Leonas. Sin embargo, en su charla con los reporteros, los comentarios sobre Eugenio Derbez fueron inevitables, específicamente ese instante en el que ambos tomaron la decisión de separarse. A pregunta expresa sobre si había tomado terapia luego de ese giro en su vida sentimental, Ruffo respondió: “Claro, cuando terminó mi relación con Eugenio yo tuve que tomar terapia un rato…”, expresó, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América.

Al ahondar en sus declaraciones, Victoria explicó parte del proceso de sanación que vivió, orgullosa de haber tomado la situación desde una perspectiva que, personalmente, le favoreció, pues aprendió a perdonarse así misma. “Tú sabes que necesitas de repente sacar cosas o entender ciertas cosas. Me logré perdonar yo, no necesito personar a nadie más mas que quererme yo, perdonarme yo lo bueno, lo malo que haya pasado en mi vida, es lo básico…”, explicó la actriz, quien al ser cuestionada sobre si había llorado, respondió con el sentido del humor que la caracteriza. “No, fíjate que no, nada más lloro en las telenovelas”, dijo la intérprete.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se separaron en 1997.

El posible reencuentro con Eugenio

Meses atrás José Eduardo Derbez anunció el embarazo de su pareja, Paola Dalay. Ambos están a la espera de una bebé a la que llamarán Tessa y el suceso familiar podría dar pie al reencuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quienes en 1997 pusieron fin a su matrimonio. Ante ese panorama, Victoria parece estar tranquila, incluso reveló si está dispuesta a tomarse una foto con su ex si se diera la oportunidad de que eso ocurriera. “Yo digo que sí, tenemos que tomarnos una foto juntos, somos los abuelos paternos y tenemos que tomarnos una foto con Tessa, a fuerza…”, contó.

Victoria Ruffo está emocionada por el próximo nacimiento de su nieta.

Por su lado, Eugenio también se ha mostrado abierto al reencuentro con Victoria con motivo de su próximo debut como abuelos, aunque asegura estar nervioso por ese suceso que ha originado gran interés entre la prensa. “Creo que la bebé nos va a unir de alguna manera, no te creas, estoy un poco preocupado por ese encuentro que no sé cómo se vaya a dar… acá la protagonista debe ser la bebé y José Eduardo y lo nuestro ya que aburrición…”, explicó Derbez en entrevista con De Primera Mano.