José Eduardo revela si su hija se iría de viaje con los Derbez

En medio de la recta final del embarazo de su novia, Paola Dalay, José Eduardo Derbez habló de los nervios que le provoca su próxima paternidad. A poco más de un mes de conocer a la pequeña Tessa, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, se sinceró y habló de cómo se prepara para debutar como papá. Antes de recibir a su bebé, la joven pareja disfruta de sus últimas salidas de novios y los vimos en la alfombra roja del estreno del espectáculo Blue man group, realizada en la Ciudad de México, donde sostuvieron un encuentro con la prensa a la que le contaron cómo se preparan ante la inminente llegada de su primogénita.

¿La bebé será parte del reality familiar?

Durante su charla con la prensa, José Eduardo respondió si Paola Dalay y la pequeña Tessa podrían formar parte de la nueva temporada del reality familiar De viaje con los Derbez: “Es que siempre vamos a lugares muy, muy lejos. Todavía no tenemos fecha de cuánto haremos la próxima temporada, pero supongo que va a ser pronto, entonces, llevármelas a un viaje tan complicado y tan largo, no sé, si me dijeran es un viaje con los Derbez a Cuernavaca, obviamente me las llevo, pero no va a pasar”, contestó divertido a la cámara del programa Venga la alegría.

Sobre cómo se está preparando para esta nueva etapa, el actor confesó que planea improvisar, pero tiene la certeza de que él y Paola formarán un buen equipo: “Fuimos a un curso prenatal y me quedé dormido, imagínate. Como tal prepararnos, no, pero creo que haremos un muy buen trabajo, le vamos a echar muchas ganas y vamos a estar ahí al 100%”, aseguró el también comediante. Hace unas semanas, José Eduardo y Paola Dalay tomaron una clase de profiláctico en vivo durante un programa de Miembros al aire, donde una experta les compartió tips de respiración: “Es importante que el papá tenga una participación activa durante el parto”, les recomendó.

La recta final del embarazo

Sobre la emoción que le genera conocer a su bebé, José Eduardo dijo: “Estamos muy nerviosos y emocionados, contentos, muchos sentimientos hay de todo”. El hijo de Eugenio Derbez hizo hincapié en lo poco que falta para la llegada de su hija: “Ya estamos a un mes más o menos, estamos a nada, en la recta final”. Por su parte, la futura mamá, Paola Dalay reveló qué es lo que más le preocupa de recibir a su bebé: “La cesárea me pone muy nerviosa y el no saber qué hacer con una criatura”, dijo la joven.

La emoción de la abuelita

En ese mismo evento, Victoria Ruffo -quien con el nacimiento de Tessa también debutará en su papel de abuelita- compartió detalles de la próxima llegada de su nieta: “Esta nena tiene papás diferentes, muy preocupados, muy espantados, pero es lo que le tocó a Tessa, ellos tendrán que ir aprendiendo”. La primera actriz bromeó sobre a quién se parecerá la bebé quien, en los últimos ultrasonidos, ya mostró un rasgo muy Derbez: “En el último me dice mi hijo: ‘Mira, trae la barba partida’, ni modo”, comentó la futura abuelita a Ventaneando.