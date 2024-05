José Eduardo Derbez se dice nervioso ante el posible reencuentro de sus padres en el nacimiento de su hija

De muchos es sabido que la relación de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez ha sido un tanto tensa debido a las circunstancias en las que se dio su separación y la custodia de su hijo, José Eduardo Derbez. Sin embargo, a lo largo de los años han aprendido a tomar con humor esta situación, por lo que incluso a través de los medios de comunicación suelen enviarse algunas indirectas, siendo esta la única comunicación que han mantenido desde su separación. Es por eso que no ha dejado de causar cierto interés el hecho de que el día en el que la hija de José Eduardo y Paola Dalayllegue al mundo, los futuros abuelos se reencuentren en persona, luego de años de no verse. Algo con lo que el futuro papá se siente nervioso, pues hasta cierto punto le causa preocupación la reacción que vayan a tener sus padres ahora que vuelvan a verse.

©@paoladalay_2023



José Eduardo y Paola se encuentran en plena dulce espera de su primera hija

Algo de lo que el joven intérprete habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que se refirió a la posibilidad de que sus famosos padres se reencuentren el día en el que su hija llegue al mundo. “No sé qué me da más nervios (si el nacimiento de mi hija o el reencuentro de mis padres), no, pues sí, ahí estarán, digo yo estaré en lo mío con Paola, y resolviendo y viendo, y pues ya ellos se toparán por ahí, en una de esas ni los veo cuando se topen, ya será cuestión de ellos”, compartió el intérprete en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol.

Entre otros temas, José Eduardo también reveló que estará presente durante el parto de su primera hija y que uno de sus familiares será el encargado de grabar la llegada de Tessa al mundo. “Un familiar va a entrar a grabar, porque yo, cortar, y ver, y apoyar, y grabar, pues no. Mira, mientras no me desmaye, ya con eso la armamos”, agregó el artista entre risas y visiblemente ilusionado.

©@jose_eduardo92



El actor prevé que sus padres se reencuentren en el nacimiento de su hija

José Eduardo cuenta los días para tener a su bebé en brazos

Hace unas semanas, José Eduardo Derbez habló sobre cómo se siente tras haber celebrado su cumpleaños número 32, una fecha muy especial por tratarse de su último festejo antes de ser papa. Así mismo, contó cómo viven él y Paola la ilusión por su nueva bebé, a la que ya consienten con algunos detalles. “Casi todas las noches le hablamos, se mueve muchísimo, eso nos emociona mucho y se vuelve algo muy divertido”, compartió emocionado.

Y con su característico sentido del humor agregó: “Cantarle no porque se nos va a espantar, pero le ponemos música… dependiendo la hora del día y del momento…”, dijo el intérprete en una entrevista concedida a los medios de comunicación, declaraciones retomadas a través del programa Ventaneando.