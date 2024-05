Eugenio Derbez sobre su cercano reencuentro con Victoria Ruffo: ‘La protagonista debe ser la bebé’

Cada día se ve más cercano el reencuentro entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, situación que ocurrirá el día del nacimiento de Tessa, la primera nieta de ambos e hija de José Eduardo Derbez con Paola Dalay. Mientras ese momento llega, los futuros abuelos han compartido, cada uno por su lado, cómo viven esta emoción, sin olvidar tocar el tema del instante en que, por la circunstancia, vuelvan a coincidir después de varios años. La expareja asume con madurez esta situación, aunque recientemente Eugenio ha admitido que existen algunos nervios por la llegada de ese día.

©@ederbez



Eugenio Derbez ha reflexionado sobre la familia ante la próxima llegada de su nieta.

La sincera confesión de Eugenio

Abierto a compartir detalles de cómo vive esta etapa en que su hijo José Eduardo prepara todo para su debut como papá, Eugenio también se ha referido a la próxima reunión con su exesposa, Victoria, un suceso que además ha generado gran interés entre la prensa. “Estoy un poco preocupado por ese encuentro que no sé cómo se vaya a dar. Yo creo que la gente está más preocupada por el encuentro de nosotros que por el nacimiento de la bebé”, declaró el cineasta en una entrevista concedida al programa televisivo De Primera Mano. De esta manera, el actor ha hecho evidente la mezcla de emociones que lo invaden, aunque está feliz por el hecho de ver crecer su círculo familiar.

En su charla, Derbez fue muy puntual al hablar de la próxima reunión con Victoria, dejando claro que el nacimiento de la bebé es el único tema que debe importar entre quienes siguen de cerca esta historia. “Aquí la protagonista debe ser la bebé y José Eduardo, y lo nuestro ya qué aburrición, han sido muchos años…”, expresó el intérprete en la emisión con el sentido del humor que lo caracteriza. Eso sí, se mostró un tanto esperanzado a que la situación cambie de rumbo de ahora en adelante. “Ojalá que esto haga que finalmente haya una mejor convivencia…”, dijo en la plática.

©GettyImages



Victoria Ruffo ha dicho estar muy emocionada por la llegada de su nieta Tessa.

Orgulloso de su hijo José Eduardo

En otro momento de la conversación, Derbez reconoció la madurez de José Eduardo para tomar la decisión de dar este importante paso en su vida. Incluso, hizo notorio el contraste de lo que él vivió siendo joven. “Estoy muy nervioso, pero también estoy muy orgulloso de José Eduardo, le noto una madurez que ya hubiera yo querido tener cuando me convertí en papá…”, explicó Derbez, quien ha sido accesible a la hora de tocar el tema en los medios de comunicación.

©@jose_eduardo92



José Eduardo y Eugenio Derbez han logrado fortalecer su relación.

A raíz de todo lo vivido y de reflexionar sobre la situación de sus hijos, Eugenio tiene muy claro lo que le habría gustado conseguir en su momento. Y aunque las cosas se dieron de otra manera, espera que la llegada de su nieta pueda fortalecer los lazos al interior de su círculo familiar. “Una de las cosas que he aprendido es que hice mal. Me hubiera gustado regalarles a mis hijos, en especial a José Eduardo, regalarle una relación sana con su mamá, pero pues no se dio por mil razones que ya hemos platicado, y volvemos a empezar la polémica y lo último que quiero es seguir con esto. Yo creo que ya lo hemos platicado mucho José Eduardo y yo, y ahora creo que la bebé nos va a unir de alguna manera”, confesó el actor.