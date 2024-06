Inspirada en el desamor, Pili Pascual lanza ‘Triste’: ‘Lo que yo intento al escribir es que la gente se pueda sentir identificada’

¿De qué manera ha influido en tu carrera vivir entre Argentina y México?

La verdad fue un poco difícil para mí, porque era una adolescente y entonces, yo justo me fui en la adolescencia, en donde podía crear un grupo de amigos, y yo los hice allá en Argentina. Entonces, se me hacía muy difícil volver para acá, porque ya tenía como todo mi grupo allá. Y también laboralmente, como que ya la gente me visualizaba en Argentina porque estaba grabando y haciendo shows, entonces, estaba mucho tiempo allá del año. Pero pues creo que a mí me ha costado, la verdad, pero creo que hoy en día, como que me he establecido más aquí. Entonces, pues ya he podido empezar a trabajar más acá, sacar mis canciones, conocer gente nueva que se volvieron mis amigos, entonces todo eso. Pero sí fue un proceso muy complicado.