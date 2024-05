Junto a su nieto, Maribel Guardia celebra su cumpleaños con una increíble fiesta

Tras la dolorosa e irreparable pérdida de Julián Figueroa hace poco más de un año, Maribel Guardia ha echado mano de su temple y fortaleza para seguir adelante. El pasado 29 de mayo la actriz de origen costarricense celebró su cumpleaños, el segundo sin su hijo. Aunque esta ausencia pesa en su corazón, por fortuna pudo disfrutar su día junto a personas muy especiales en su vida, entre ellas su amado nieto José Julián.

Tras aquel glamuroso festejo en el que lució guapísima en un vestido rojo, Maribel tuvo una segunda celebración con su círculo más cercano. “Agradecida con Dios y con la vida por un año más de vida, gracias a todos por el amor que me han dado durante todos estos años”, expresó la también cantante en su cuenta de Instagram al compartir un video del momento en el que los presentes se unieron para cantarle las tradicionales Mañanitas, antes de que soplara las velitas del pastel.

La actriz se dejó ver muy feliz en este momento, y más porque tenía sobre su regazo a su nieto, quien lucía muy lindo con un peto verde. A inicios de este mes, José Julián cumplió seis años, y fue agasajado con una increíble fiesta de temática de Pokemón.

©@maribelguardia



Jospe Julián es la adoración de su abuela.

“Este último año he tenido que aprender a vivir de nuevo, cuando tenía todas las respuestas de la vida me cambiaron todas las preguntas, pero la luz de mi hijo y la fe en Dios me impulsan para seguir adelante. Los amo”, agregó Maribel en su publicación, refiriéndose al duelo por el fallecimiento de Julián.

©@maribelguardia



Maribel tuvo un lindo festejo en familia.

La estrella de telenovelas compartió también un álbum de fotos de su fiesta, en la que lució guapísima con un conjunto de pantalón color marfil, con blazer y top con flecos. “Algunas fotitos de mi cumpleaños. Mi favorita es la de mi nieto José Julián metiéndome la cabeza en el pastel. Ese niño tiene la luz de mi hijo. Gracias a todos por sus lindas felicitaciones, los amo”, escribió.

En su carrete Maribel incluyó además varios posados junto a Imelda Garza Tuñón, la viuda de Julián y madre del niño. Tras el fallecimiento del joven cantante, la actriz y su nuera han permanecido unidas, apoyándose mutuamente. La intérprete también publicó fotos junto a su esposo Marco Chacón, quien ha sido uno de sus mayores apoyos tras la partida de su hijo.

©@maribelguardia



Imelda, la nuera de Maribel, estuvo presente en el festejo

Un estreno muy especial

El mismo día en que Maribel Guardia celebró su ‘nueva vuelta al sol’, se lanzó de manera oficial un video musical que su hijo grabó antes de su fallecimiento. Se trata de Solo Tú, un tema romántico que Julián compuso y cuyo video fue producido por su padrastro Marco.

Este no es el único estreno póstumo del cantante, pues en abril del año pasado llegó a las salas de cine en Estados Unidos una película para la cual Julián grabó algunas canciones. “Eres mi orgullo, ahora tus canciones quedarán inmortalizadas en la película Centurion: The Dancing Stallion de @lionsgate TE AMARÉ POR SIEMPRE @julian_f.f”,expresaba entonces Maribel.