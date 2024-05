Yuliana Gómez, la ‘niña’ de campo y gran corazón que busca cumplir su sueño en Miss Universe Colombia

Casada y con 27 años, Leidy Yuliana Gómez Grisales está cada vez más cerca de cumplir un sueño. La modelo y empresaria representará a su natal Risaralda en Miss Universe Colombia el próximo 2 de junio, un momento que seguramente marcará su vida. Para llegar a este punto, la también actriz ha tenido que vivir numerosas experiencias, algunas de las cuales nos comparte en entrevista con HOLA! AMÉRICAS.

©@yulianagomezofficial



Yuliana representará a su natal Risaralda en Miss Universe Colombia.

La guapa colombiana, quien cuenta además con la nacionalidad española, contó que desde muy temprano supo qué camino quería seguir. “Tenía nueve años cuando comencé mi primera agencia de modelaje en España... La verdad que fue una experiencia maravillosa porque me di cuenta de que era lo que realmente me gustaba en la vida”, contó. Aún no llegaba a los 20 años y ya se había hecho de un nombre en los certámenes de belleza en el país europeo. Sin embargo, fue ahí que se dio cuenta de algo: “Yo me di cuenta de que no me sentía como identificada totalmente, me quería representar a mi país”.

El camino no ha sido fácil, pero con diciplina y preparación, logró convertirse en la representante de Risaralda. Yuliana ha llevado este título con mucho orgullo y compromiso, y sobre todo, con amor hacia la comunidad que representa. Prueba de ello es la noble labor social que ha emprendido. “Actualmente tengo una labor social que se llama El Sembrador, que consiste en regalar a las semillas a los campesinos y a las comunidades de clases vulnerables de mi departamento. Ellos pueden sembrar esta semilla y lo que cosechan lo pueden usar como alimento, pero también lo pueden usar en ferias para intercambiarlos por otros productos y también para venderlos”.

©El Sembrador



La modelo ha hecho una noble labor con ‘El Sembrador’

“Yo soy de una madre muy trabajadora, que siempre labró la tierra, trabajó en la tierra... Ahora mi plan fue volver a mi Colombia y devolver esa semilla que ellos plantaron en mí”.

Este proyecto social guarda un estrecho vínculo con los orígenes de Yuliana, quien actualmente divide su tiempo entre Miami y Colombia. “Yo nací en una de estas comunidades, una comunidad muy vulnerable. Yo soy de una madre muy trabajadora, que siempre labró la tierra, trabajó en la tierra. Y los campesinos nos ayudaban mucho porque mi madre era una madre muy joven, entonces nos regalaban comida, nos regalaban frutas, verduras”, recordó. “Ahora mi plan fue volver a mi Colombia y devolver esa semilla que ellos plantaron en mí a través de El Sembrador”.

©El Sembrador



Yuliana busca retribuir el apoyo que le dieron a ella y su familia.

La modelo hondó en aquellas vivencias que derivaron en que ella y su familia dejaran Colombia. “Yo pienso que la parte más difícil de mi vida fue cuando tuve que emigrar con mi familia a España. Nosotros vivimos muchos años allá y fue muy difícil para mí, porque yo era una niña que estaba acostumbrada al campo, a los animales, a las vistas de las montañas. Y llego a esta metrópolis que es Madrid, que es una ciudad súper grande”, compartió. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de lo que esta imponente urbe podía ofrecerle para su futuro, pues además de todo lo relacionado al modelaje, tuvo la oportunidad de graduarse en marketing en una buena universidad.

“Me he dado cuenta de que todas las facetas y todas las etapas de la mujer son bien importantes. Y creo que debemos de reconocer y admirar todo lo que conlleva ser mujer”.

Su perspectiva sobre Miss Universe ha cambiado

Yuliana forma parte de una nueva generación de concursantes en Miss Universe en la que, después de muchos años de estrictos requisitos, se ha permitido la participación de mujeres casadas, con hijos y sin límites de edad. “Yo tengo 27 años, soy joven, pero soy una mujer casada”, comentó. Y aunque por ahora no tiene hijos, no descarta la posibilidad en un futuro. “Soy súper maternal”, admite.

Sin embargo, años atrás, ni ella misma hubiera concebido que una mujer con esposo compitiera por la codiciada corona. “Con 19, 20 años, hubieras dicho: ‘No, la reina tiene que ser la mujer perfecta, delgada, joven, que no esté casada, que no tenga responsabilidades’. Pero no, la verdad que ahora, teniendo la madurez que tengo y habiendo vivido todas las experiencias que he vivido, me he dado cuenta de que todas las facetas y todas las etapas de la mujer son bien importantes. Y creo que debemos de reconocer y admirar todo lo que conlleva ser mujer, que es bien difícil, pero la verdad que es muy gratificante y me encanta todo lo que pertenece a la nueva inclusión de Miss Universo, porque representa a la mujer en su totalidad”, reflexionó.