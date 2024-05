Las primeras declaraciones de Martha Cristiana, la nueva directora de Miss Universo México

Después de asumir de manera oficialmente el cargo de directora nacional de Miss Universo México, Martha Cristiana acudió al foro del matutino Sale el sol para hablar de cómo va a trabajar durante su gestión. Sincera, la actriz de telenovelas como Cuando seas mía, aseguró que jamás imaginó desempeñar un puesto como este, en el que tendrá la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos en los certámenes de belleza y como modelo, gremio donde es recordada como una de las top model mexicanas más importantes de la historia. Sin entrar en controversia, la poblana prefirió no tocar el tema de la repentina salida de Cynthia de la Vega: “No tengo idea qué pasó”, aseguró.

La oportunidad que nunca imaginó

La nueva directora de Miss Universo México, contó cómo fue que la organización internacional se acercó a ella: “Me hablan por teléfono, me buscan y me dicen que me quieren para directora”. A pesar de tener mucha experiencia en el rubro de la belleza por su larga trayectoria sobre las pasarelas, Martha Cristiana reconoció que nunca imaginó tener a su cargo una tarea como esta: “Jamás en mi vida se me hubiera ocurrido, yo estaba en mi rollo. Estaba un poco desencantada de la actuación, perdiendo un poco mi propósito de vida”, reconoció.

Confesó que estaba planteándose tomar un año de descanso cuando llegó la oportunidad de integrarse a Miss Universo México: “Me parece un reto tan grande que me puse muy nerviosa y soy de la filosofía que si algo te pone muy nerviosa lo tienes qué hacer”, dijo contundente. Sobre su experiencia laboral en este rubro, aseguró: “Soy una chava que relacionan con la belleza, porque estuve como top model muchos años, también entré al mundo de la actuación (…) nunca dije que fui Miss Puebla”, comentó la mexicana quien, en el año de 1986 quedó como segunda finalista del Miss International, un concurso previo al Miss Universe.

El inicio de su gestión

Sobre el camino que tomará la organización durante su gestión, dijo: “Busco que las mujeres se sientan orgullosas de sus diferencias, quiero que sepas que es tu poder, es tu súper poder”, explicó la nueva directora de Miss Universo México. Durante su gestión se mostrará abierta a romper paradigmas: “Quiero encontrar mujeres revolucionarias, que sepan comunicar cuáles son sus intereses, sus causas”, dijo haciendo referencia a la labor altruista que realiza la institución desde hace años.

Por primera ocasión, Martha Cristiana aseguró que los parámetros para elegir a las participantes de este certamen también se modificarán: “Estamos muy abiertos a que haya mujeres trans en nuestro concurso, claro que sí, porque yo siempre me he apreciado de ser una mujer incluyente”, explicó la columnista de Animal Político quien añadió: “Siempre he sido activista, me considero feminista light, pero feminista”.

Por primera vez habrá casting virtual

Como parte de la innovación que habrá durante su gestión, este año será el primero en el que las aspirantes podrán realizar su audición en línea: “Es la primera vez que vamos a hacer el casting virtual, entonces es importante que bajen la app que es gratis, de aquí al 16 de mayo cuesta mil pesos, después del 16 de mayo cuesta 2 mil pesos. Llenan su solicitud”, explicó Martha Cristiana quien también compartió detalles de cuándo se realizará el concurso donde se elegirá a la mexicana que nos representará en Miss Universo: “Vamos a hacer una selección de 33 participantes en septiembre, en Cancún será la final”.