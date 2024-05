Selena Gomez consideró la posibilidad de adoptar y ser madre soltera a los 35 años

Antes de considerar una relación con Benny Blanco, Selena Gomez ya tenía claro su plan de vida. Tras pasar cerca de cinco años soltera, luego de su última relación conocida con The Weeknd, la cantante y empresaria ya había decidido cuál sería su próximo plan y no, nada tenía que ver con hallar el ‘príncipe azul’, sino con adoptar un bebé y convertirse en madre soltera. En una reciente entrevista con TIME, la creadora de Rare Beauty compartió sus planes antes de ver a Benny como una pareja, pues ellos empezaron como amigos y finalmente, esa amistad se transformó en amor.

Selena Gomez y Benny Blanco son pareja desde el 2023

“Estuve sola durante cinco años y me acostumbré mucho. Mucha gente tiene miedo de estar sola y probablemente me torturé mentalmente durante dos años estando sola, y luego lo acepté”, compartió la también actriz acerca de la forma en la que asumió y abrazó su soltería, tanto que consideró ser madres oltera. “Entonces se me ocurrió mi plan, que iba a adoptar a los 35 si no hubiera conocido a nadie”. Sin embargo, esos planes quedaron en el tintero, pues en 2023 la cantante de 31 años dejó de ver a Benny como un amigo.

Incluso, ella le preguntó si conocía a alguien con quién salir, pero todo cambió cuando él la llevó a conocer a un amigo cercano en una fiesta de cumpleaños. Ahí, ella se dio cuenta de que le gustaba. “Simplemente sucede cuando menos lo esperas”, comentó en la entrevista.

Selena Gomez estaba cerrada al amor hasta que se dio un nueva oportunidad con Benny

Él también quiere ser papá pronto

Podría ser que el sueño de tener una familia se cumpla antes de lo esperado, pues Benny también sueña con casarse y tener hijos. En una entrevista a mediados de mayo, el productor musical compartió sus deseos de ser padre en un futuro cercano. “Quiero tener hijos. Ese es el siguiente objetivo, marcar esa casilla. Tengo muchos ahijados y sobrinos. Me encanta estar rodeado de niños”, confesó en The Howard Stern Show.

Ante la idea de debutar pronto en la paternidad, el también compositor de 36 años fue cauteloso al hablar de un posible compromiso con la intérprete de Love Song. “No tengo nada”, admitió Blanco. “No tengo ni zapatos. ¡Tengo que preparar todo!”, dijo entre bromas. Si bien los planes de boda no son algo concreto, lo cierto es que Benny está muy enamorado de Selena. “Cuando la miro... siempre pienso: ‘No conozco un mundo en el que pueda ser mejor que éste’”, expresó.