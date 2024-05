La firme reacción de Elizabeth Álvarez en contra de las críticas hacia su cuerpo

La belleza de Elizabeth Álvarez es innegable. Sin embargo, la intérprete no se ha librado de las críticas hacia su físico y en específico sobre su cuerpo de parte de algunos de sus detractores. Por fortuna, la actriz es una persona que tiene muy claro quién es, por lo que a este tipo de comentarios suele no prestarles la mayor atención. Tal y como lo dejó en claro en una reciente entrevista con la prensa, en el que con humor, respondió a los cuestionamientos de algunos reporteros que retomaron los comentarios de algunos de sus seguidores que reaccionaron a un comercial que la actriz protagonizó hace poco tiempo y en el que supuestamente lucía diferente.

©@cuquitaoficial_



Elizabeth se ha tomado los comentarios sobre su físico con humor

Sobre este tema, la intérprete respondió con una broma, aprovechando la ocasión para fijar su postura frente a una situación cada vez más común en redes sociales, donde la gente, cobijada por el anonimato, cree que tiene derecho a opinar sobre el cuerpo de los demás. “Sí, sí estoy embarazada muchachos. La verdad, tengo seis meses de embarazo”, comentó entre risas la actriz, en una charla que sostuvo con el programa Hoy, luego de que fuera cuestionada en referencia a los comentarios en redes, donde se especuló sobre su figura.

En ese mismo sentido, Elizabeth reflexionó sobre este tipo de conductas, por lo que de la forma más puntual sentenció: “No sé por qué nos estamos enfocando en criticarnos tanto y a opinar tanto de nuestros cuerpos, me parece una falta de respeto terrible”, compartió la protagonista de telenovelas como Fuego en la Sangre, pidiendo asi un alto a este tipo de acciones. “Estoy muy feliz a mi edad, tengo 46 años, estoy muy contenta con quien soy, con lo que tengo, con como estoy”, agregó con orgullo.

©@cuquitaoficial_



La intérprete pidió un alto a los cuestionamientos sobre su cuerpo

Jorge Salinas tampoco se salva de las críticas

Cabe destacar, que hace unos meses, Jorge Salinas también fue objeto de comentarios respecto a su cuerpo, luego de que se dejara ver más delgado que en otras ocasiones, algo que generó todo tipo de teorías. Sin embargo, Elizabeth no dudó en salir en defensa de su amado, dejando en claro que nada de lo que se dice en torno al actor no es verdad. “No, pues imagínate ¿qué puedo opinar?, pues yo creo que la belleza es de quien la mira, entonces yo amo a mi esposo, me parece guapísimo, y siento que es un actor espectacularmente increíble”, expresó Álvarez, en declaraciones retomadas por el programa Hoy, mostrándose completamente ajena a todo lo que se dice en torno a su marido.

En ese mismo sentido y contrarrestando todos las críticas y comentarios malintencionados, Elizabeth no dudó en halagar a su marido, dejando en claro que más allá de lo físico, Jorge le parece una persona sumamente talentosa y muy atractiva, por lo que consideró que las opiniones sobre el físico de los demás es una cuestión de percepciones. “Yo creo que Jorge es uno de los mejores actores de este país y si está guapo o no está guapo ya es a consideración del gusto y del público y de la gente. Claro (para mí es el más guapo), pues es mi esposo, para mí es un galanazo espectacular”, señaló completamente enamorada.