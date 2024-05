Lucero revela qué es lo que le han dicho sus hijos sobre una reconciliación con Mijares

A pesar de que se separaron hace más de 10 años, Lucero y Mijares estarán unidos de por vida a través del amor que ambos tienen por sus hijos, Lucerito y José Manuel. De hecho, la expareja ha construido una sólida relación amistosa a través de todos estos años, por lo que actualmente son sumamente cercanos y cómplices en muchos aspectos de su vida, pues comparten la crianza de sus retoños y son socios a nivel profesional. Es por eso que para muchos de sus fans, la idea de volverlos a ver unidos como pareja es un sueño que desean se haga realidad, por lo que incluso en redes sociales les han pedido que regresen. Algo de lo que habló Lucero en una reciente entrevista, en la que incluso reveló qué es lo que sus hijos le han dicho respecto a este tema.

Lucero y Mijares se convirtieron en grandes amigos tras su separación

Fue durante su asistencia al programa de Adela Micha en YouTube, que la intérprete se sinceró respecto a la postura que han tomado sus hijos ante los rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación, dejando en claro que tanto Lucerito como José Manuel no piensan igual que sus seguidores. “Estos niños dicen: ‘No, má, qué flojera. No vayan a volver, eh, la verdad qué oso’”, compartió la intérprete entre risas y ante la mirada atenta de su hija menor, quien estuvo presente en la entrevista. “Yo así de: ‘Sí, no, no, no, qué oso’. No ya, de amigos está mejor y ¿a estas edades?”, agregó.

En ese mismo sentido, Lucerito Mijares habló de cómo fue para ella enfrentar la separación de sus padres, una etapa que dijo, vivió con total normalidad. “Me tocó que se separaran (estando) muy chiquita, entonces como que (no). Tenía como cinco o seis años”, compartió la joven intérprete. “Como ellos viajaban mucho, chance y a veces mi mamá estaba en la casa, pero mi papá no. O sea, no los veía mucho juntos”, agregó.

La cantante ha dejado en claro quenuna reconciliación con Mijares no está en sus planes

Lo que Mijares ha dicho al respecto

Durante una entrevista con el programa Hoy, en marzo pasado, Mijares reiteró que lo que existe entre él y la mamá de sus hijos es una entrañable relación familiar: “Estamos muy tranquilos así, somos muy amigos, nos queremos mucho y así estamos felices”. Mijares hizo referencia a las muestras de cariño que suele intercambiar en sus conciertos: “En las giras ella y yo las disfrutamos mucho, la gente grita: ‘¡Beso, beso!’, nosotros jugueteamos con eso, pero hay una gran amistad, un gran cariño”, explicó sobre ese guiño que le hacen al público.

Para Mijares, la relación con Lucero va más allá del lazo familiar que los une: “Es la mamá de mis hijos, aparte de ser una gran amiga”, añadió. Hace unos meses después de que Lucero hiciera pública su ruptura con el empresario Michel Kuri, Mijares confesó que la veía muy bien, concentrada en su trabajo: “Cuando nos vemos para cantar, en Sudamérica y partes de la República, no se toca el tema. Pero yo la veo muy contenta, muy tranquila, porque es como una pirinola en el escenario, le digo: ‘Ya cálmate’”, comentó sobre la actitud de Lucero en el trabajo.