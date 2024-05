Sobre el vestido azul que lució el día de la final del show, reveló que no sabe exactamente en dónde quedó. “No sé qué pasaría con ese vestido, era prestado, diferentes diseñadores nos vestían en las galas, a ver si me lo consigo para el próximo año que son los 15 o me mando a hacer uno igual”, prometió a sus seguidores, planeando desde ahora el gran festejo que en 2025 tendrá para sus 15 años de reina.