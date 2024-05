Elizabeth Gutiérrez reaparece en redes con una reflexión: ‘Que todo lo lindo te encuentre’

Los últimos meses han sido los más retados para Elizabeth Gutiérrez quien, en exclusiva para HOLA! AMÉRICAS, confirmó el fin de su relación con William Levy después de más de 20 años juntos. Esta decisión ha traído grandes cambios en la vida de la actriz a quien hemos visto de regreso en la televisión como conductora invitada de Despierta América, el matutino que le ha devuelto la sonrisa, ya que el trabajo se ha convertido en su mejor terapia en estos momentos. Aunque se encuentra en medio del duelo por la separación, la conductora se mantiene optimista en esta nueva etapa, así lo mostró hace unas horas en sus historias, donde publicó una linda reflexión.

Positiva ante el futuro

Pese al difícil momento que a atraviesa, Elizabeth se muestra confiada de que la calma llegará pronto: “Que todo lo lindo te encuentre y se quede contigo. Buenas noches”, escribió en una de sus historias junto a un emoji de corazón. Tras su ruptura con el padre de sus hijos, la presentadora ha querido retomar el trabajo y la hemos visto como conductora invitada del matutino de Univisión, donde hace unos días, abrió su corazón durante una sección con el conferencista, Daniel Habif, a quien le agradeció por los consejos en esta nueva etapa.

Elizabeth se sinceró sobre su estado de ánimo tras la separación: “Todos hemos pasado esos momentos que no tenemos ni fuerza para salir de la cama. Cuando dices: ‘Hoy no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, quiero desaparecerme’, ¿cómo encuentras esas fuerzas?”, admitió. La conductora reconoció que, en su caso, le ha servido mucho tomar responsabilidad de su parte: “Todos tenemos cierta culpa, no echarle la culpa a los demás”, explicó.

A pesar de que la separación la ha hecho enfrentarse a una situación que nunca había experimentado, Elizabeth ha querido centrarse en lo positivo: “Hay un crecimiento”, comentó haciendo énfasis en su evolución, aunque admitió que no todas las personas reaccionan así ante los grandes retos de la vida: “Hay quienes no cambian”, le comentó a Daniel Habif quien, tajante respondió: “Sino cambian hay que irse de ahí y no buscar restauración en las manos de quien te rompió”.

Sus hijos, su mejor equipo

En esta nueva etapa como mujer soltera, Elizabeth está enfocada en su papel de mamá de Kailey y Christopher. Puntual a su cita, esta semana la actriz acudió al partido de béisbol de su hijo donde, una vez más, coincidió con su ex, William Levy. De acuerdo con imágenes difundidas por el programa El Gordo y la Flaca, Elizabeth y el actor se encontraron en el estadio de béisbol, el sitio que se convertido en el único lugar donde se ven. En el video se aprecia cómo la ex pareja se encuentra en el palco; sin embargo, no pasan mucho tiempo cerca, además es notable que no se hablan, al menos, públicamente no se saludaron.