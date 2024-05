Sheynnis Palacios se sube al escenario y conquista a sus fans tailandeses con su voz

Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, no solo ostenta el título de la mujer más bella del mundo. A lo largo de su reinado nos ha mostrado sus múltiples capacidades como la de solidarizarse con otros, además de comprometerse con causas que son cercanas a su corazón. Esta vez, en su gira por Tailandia, la nicaragüense dejó a sus fans tailandeses sin aliento al demostrar que también sabe cantar. Si bien no es una intérprete profesional, Sheynnis dominó el micrófono e impactó a todos en un programa de televisión.

©GettyImages



Sheynnis Palacios fue la ganadora de la 72a. edición de Miss Universo

Sheynnis fue invitada al programa de televisión tailandés The Wall Song, en el que los famosos cantan a dúo con algún participante. Una joven empezó a entonar Love me like you do de Ellie Goulding y mientras estaba inspirada, al fondo y detrás de unas puertas apareció la sombra de Sheynnis. Hasta ese momento, la concursante y los jueces, así como el público, no habían descubierto la identidad de esa misteriosa sombra. Hasta que, de pronto, se abrieron las puertas y apareció la reina de belleza con su corona y micrófono en mano siguiendo la canción, dejando a todos impactados por lo bien que lo hacía.

El video de Sheynnis interpretando en inglés ya se ha hecho viral en las redes, sobre todo en Tik Tok, donde sus fans han reaccionado maravillados a la gran actuación de la nicaragüense. “De Nicaragua para el mundo”, “Eso se llama belleza pura, completa la Miss Universo”, “Orgullosamente de Nicaragua”, “Esta mujer es sorprendente”, fueron solo algunos de los comentarios por parte de sus seguidores.

Otro hecho que llamó la atención entre sus seguidores, fue que Sheynnis apareció en televisión nuevamente con un look de pelo largo, el cual estrenó en los primeros días de este tour por el continente asiático.

Desde inicios de abril, Sheynnis se encuentra en una extensa gira por el continente, el cual es uno de los más aficionados a los certámenes de belleza. La nicaragüense ha recorrido, junto con la Organización de Miss Universe, varios destinos como China, Camboya, Filipinas, Laos, Tailandia y finalmente la India. Tras abandonar Asia, la modelo se ha trasladado a Europa, donde tiene previsto pasar unos días en distintos países, del 10 al 27 de mayo. La modelo arrancará su periplo europeo en Albania. Hace unas horas, en el perfil oficial de Miss Universo se compartieron unas stories de Sheynnis en Tirana, la capital del país ubicado frente a las costas del mar Adriático.