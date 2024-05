Tajante, Matías Novoa hace frente a los rumores: ‘Jamás desampararía a mi hijo’

En medio de la ilusión que vive Matías Novoa por el próximo nacimiento del bebé que tendrá con Michelle Renaud, el actor también ha hecho frente a un rumor. Recientemente, se dijo que había sido demandado por su exesposa, María José Magán, quien supuestamente reclama un adeudo por pensión alimentaria del hijo que tienen en común, esto por la cantidad de más de dos millones de pesos. Abierto como suele ser con los medios de comunicación, el galán de la telenovela Marea de Pasiones puso punto final a las especulaciones, dejando claro que todo lo que se dice es mentira, aunque admite que existe un acuerdo legal para que todo quede en orden con su ex.

©GettyImages



Matías Novoa habló de los rumores ligados a su exesposa.

Matías rechaza lo que se ha dicho

Visiblemente tranquilo, Matías habló con los medios de comunicación sobre lo que se dice, negando tener adeudos por manutención, pues lo más importante para él es hacer prevalecer el bienestar de su hijo Axel, según comenta. “Salió una cosa mía también, que no sé de dónde salió, y me da mucha tristeza porque el más afectado aquí es Axel, que es un adolescente ya casi. Yo jamás desampararía a mi hijo…”, explicó, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube.

A pregunta expresa sobre si es verdad que debe dos millones de pesos a su exesposa por manutención de su primogénito, el actor negó lo dicho, aunque afirma que ambos están revisando temas legales para que todo se dé en completo orden. “Yo no sé de dónde salió eso, la verdad. Obviamente estamos en un tema legal y los abogados están viendo eso, pero eso es obviamente un chisme y es mentira… No, para nada (le debo 2 millones de pesos). Yo no he querido dar declaraciones tampoco porque es una cosa que le puede afectar mucho a Axel…”, aseguró.

©GettyImages



Matías Novoa afirma que todo lo que se dice es mentira.

Lo que opina de la madre de su hijo

En otro momento de la conversación, Matías reiteró lo bien que marchan las cosas con su exesposa en ese sentido, pues asegura que el bienestar de su hijo siempre ha sido su principal motor. “Todo lo llevamos en paz por Axel y así tiene que ser, todo el tiempo…”. Para ser más puntual, Matías especificó de qué trata el acuerdo legal en el que se está trabajando. “En mi caso sí hay un proceso ya legal que tenemos que llegar a acuerdos y en eso estamos, en paz, yo no quiero hacer escándalos ni nada, no me interesa. Son acuerdos nuevos, de visita y todo eso que corresponde como papá, y no puedo dejar de ver a mi hijo, porque lo adoro…”.

©@matlechat



Matías Novoa que tanto él como su exesposa trabajan por el binestar de su hijo Axel.

Antes de despedirse, Matías también habló con respeto de María José: “La mamá de mi hijo es la mamá de mi hijo, lo más importante para él, y si Axel está bien es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es darle amor a él, y él tiene que estar bien. Ahorita justo ya se va conmigo a pasar las vacaciones a recibir a nuestro nuevo integrante…”, explicó. En la plática, Matías tampoco quiso olvidar mencionar lo mucho que lo emociona su cercana etapa como papá, a punto de mudarse a España para vivir junto a Michelle. “Estoy nervioso, estoy ansioso, se ha alargado un poco la novela, entonces me pongo un poco nervioso por las fechas, pero todo se está dando perfecto, así que ya en unos días estaré con ella…”, dijo.