Con un emotivo mensaje, Vanessa Bryant recuerda a su hija Gigi en el que hubiera sido su cumpleaños 18

A pesar de su ausencia física, Vanessa Bryant mantiene viva la memoria de su hijaGianna quien, este 01 de mayo, hubiera celebrado su cumpleaños número 18. A través de su cuenta de Instagram, la viuda de Kobe Bryant, compartió un video con imágenes de su hija quien lamentablemente falleció en el trágico accidente aéreo que cobró la vida de 9 personas, incluido su papá, en enero del 2020. Como parte de la celebración con la que Vanessa recordó a su hija, anunció el lanzamiento de una colección de ropa deportiva inspirada en la joven basquetbolista, reveló que las ganancias serán destinadas a la fundación que creó en honor Gigi, como le decía de cariño.

Una felicitación al cielo

Para recordar a su hija en esta especial fecha, Vanessa hizo un recorrido en la vida de su hija a través de imágenes: ¡Feliz cumpleaños a mi hermosa chica Gigi! Te quiero. Te extraño. Estoy tan orgullosa de ti. 2024 fue tu año. Te habrías graduado del colegio y estarías eligiendo a qué universidad ir. (Hubiera estado intentando todo lo posible para convencerte de quedarte cerca de casa). Estoy orgullosa del cambio en el deporte en el que tú y papá trabajaron tan duro. Sigues motivándome e inspirando a mujeres jóvenes y niñas diariamente. Siempre te amo, mamita”, se lee en su feed.

Para musicalizar su emotiva felicitación de cumpleaños, Vanessa Bryant utilizó el tema My Girl, de la banda The temptations, tema que eligió de fondo para los videos de Gigi cuando era muy pequeña corriendo a los brazos de su papá. A tenor de las imágenes, para la jovencita no había actividad más divertida que jugar baloncesto con su papá, con quien tenía una conexión única, no por nada, el basquetbolista estaba volcado en apoyar su carrera en la duela

Una colección con causa

Para Vanessa Bryant era muy importante celebrar por todo lo alto los 18 años del nacimiento de Gigi en quien está inspirada la fundación Mambacita, organización sin fines de lucro que creó tras el fallecimiento de su hija con la que ayuda a jóvenes a alcanzar su sueño deportivo en el basquetbol. Para conmemorar su vida, se lanzó una colección de ropa deportiva y los tenis, colaboración con Nike, diseñados en honor a la joven basquetbolista. Debido a que Vanessa asocia a las mariposas con su hija, estas zapatillas fueron personalizadas con este detalle.

El amor por Gigi a flor de piel

En marzo del 2021, un año después del sensible fallecimiento de Gigi, Vanessa presumió en redes sociales el tatuaje que lleva en honor a la memoria de hija. Para tenerla presente en todo momento, la viuda de Kobe, se tatuó en la muñeca derecha la palabra Mambacita, el otro sobrenombre de Gianna y el que usó para llamar a la fundación en su memoria. En este diseño, Vanessa incluyó una mariposa, un detalle con el que complementó este diseño con el que lleva el amor a su hija a flor de piel.