La impactante transformación del turco Can Yaman para su próximo papel: perdió 22 libras

Si lo tuyo son las series turcas, no puedes perder de vista el próximo proyecto de Can Yaman, conocido como uno de los actores más galanes de la pantalla chica. El actor de 34 años dará vida al personaje de Sandokán, el famoso pirata que conquistó la pantalla en la década de los setenta. Para este proyecto, Can Yaman, transformó por completo su físico, pues tuvo que someterse a un régimen alimenticio y de actividad física para perder 22 libras (10 kilogramos) ¡en tan solo un mes!

En febrero pasado, Can Yaman presumió su nuevo físico para el proyecto

Mientras muchos han arrancado la ‘operación bikini’ de cara al verano, Can Yaman arrancó la ‘operación Sandokán’ para parecerse lo más posible al personaje de ficción, creado por el escritor italiano Emilio Salgari. De acuerdo con nuestra revista hermana ¡HOLA! España el rodaje de la serie arrancó justo este abril en Italia y se tiene previsto que el originario de Estambul pase seis meses trabajando en este proyecto, que lo ha llevado a cambiar drásticamente su físico.





Can Yaman dará vida Sandokán

Can Yaman dará vida al famoso pirata que en la ficción, surcaba los mares hacia finales del siglo XIX, y que buscaba justicia para los suyos, luego de que lo despojaran de su trono como rey de Borneo, además de acabar con su familia.

Mientras llega el gran día del estreno, poco a poco se van conociendo más detalles de la serie, la cual contará con un elenco de primer nivel como Ed Westwick (Gossip Girl), John Hannah (La Momia), Alessandro Preziosi, además de la joven actriz Alanah Bloor, quien en la ficción será el interés amoroso de Sandokán.

¿Cómo logró perder peso rápidamente?

A través de sus redes sociales, Can Yaman contó a sus seguidores los métodos a los que se sometió, guiado por profesionales. “Tan pronto como volví a Roma (ciudad en la que reside) empecé a involucrarme... El primer objetivo era alcanzar el peso ideal para Sandokán y luego centrarse en los aspectos mentales. Fue un período muy duro, en un mes perdí casi 10 kg (22 libras), bajando de 94.5 kg (208 libras) a 85 kg (187 libras)”, dijo en unas declaraciones retomadas por medios como Men’s Health. “Fue, y es, una fase particularmente intensa, le he quitado muchos placeres a la vida, tengo que ejercitarme 2 o 3 veces al día y hago ayuno intermitente, 16:8, manteniendo las calorías muy bajas. A pesar de estar agotado estoy perfectamente sano, rejuvenecido, desintoxicado y ligero, pero sobre todo muy satisfecho. Obviamente todo está pasando con el monitoreo continuo de profesionales serios y responsables”, indicó el protagonista de Violeta como el mar.

Can Yaman

Tras un arduo período de dietas y ejercicios, Can Yaman ha logrado su cometido, pues como todo un apasionado de la actuación, quiere dar lo mejor de sí para su público. “Esto es lo que hacen los actores: se transforman con dedicación cuando es necesario y se moldean de vez en cuando en el nuevo papel. En resumen, seguiré inflando velas hasta que lleguemos al Sandokán perfecto que nos fijamos.