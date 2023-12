Melis Sezen, protagonista del drama turco ‘Amor Imposible’, se confiesa fan absoluta de los ritmos latinos

Como actriz turca, ¿cómo te sientes de ver tu trabajo en otras partes del mundo como Estados Unidos? ¿Qué es lo que te emociona de tener fans latinos?

Sí, es lo más hermoso, creo, para una actriz, para un actor, porque no hablamos el mismo idioma, pero las historias son siempre las mismas porque somos humanos y tenemos las mismas emociones. Entonces, aunque no compartamos la misma cultura, nos encontramos en ese punto. Y creo que es lo más hermoso para mí. Y también amo a la gente latina, amo la cultura latina y me siento como en casa. Cuando era más joven comencé a bailar ritmos latinos, como salsa y bachata, y conozco esta cultura. Y siempre que voy por ejemplo a Miami o España me siento como en casa. Realmente amo esta cultura y su gente.