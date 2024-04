Carlos Baute y la celebración de su 50 cumpleaños

Si echas la vista atrás, ¿hay algo que cambiarías?

Pues mira, no cambiaría nada porque al final es como raro cambiar cosas Si hice algo negativo en el pasado, habré pedido perdón en su momento, pero volver atrás y decir “esto no lo haría”, no. Yo creo que tengo una vida linda y no he sido malo, así que no cambiaría nada de mi vida personal. Y profesional, hubo muchas cosas que también se pudieron cambiar, pero tampoco. Yo soy un tipo positivo y voy para delante. No estoy pensando en el pasado.