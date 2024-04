Romina Poza, hija de Mayrín Villanueva, se muda a España por un tiempo

Feliz por su éxito profesional en la televisión, Romina Poza, hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, emprende nuevos retos. Orgullosa de sus logros, anunció a sus seguidores que se mudará por un tiempo a España, en donde podrá enfocarse en un importante compromiso de trabajo que la tiene muy entusiasmada. Recordemos que en 2022 la joven anunció su partida al país europeo, en donde comenzó las grabaciones de la serie televisiva Isla Brava, con locaciones en Tenerife, por lo que ahora ha emprendido el viaje nuevamente a aquel país para comenzar con la realización de la segunda temporada de esta producción.

©@rominapozav



Romina Poza emprendió con éxito su carrera en las telenovelas.

Los vistazos de su partida

Cercana como suele ser a sus seguidores en redes sociales, Romina mostró algunas historias de su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, desde donde compartió algunas fotos poco antes del embarque con pasaporte y boleto en mano. “Aquí vamos de nuevo”, escribió en otra de las publicaciones, la cual llamó la atención de sus seguidores en redes, siempre pendientes de los acontecimientos de su vida profesional y personal. Cabe destacar que este es un gran momento para Romina, quien desde su debut en la televisión no ha parado de trabajar.

©@rominapozav



La joven regresó a España por motivos de trabajo.

Aunque no dio mayores detalles de su estancia temporal por España, Romina posó en otra de las historias de Instagram junto a la actriz Bárbara López, quien de igual manera participa en esta producción de TelevisaUnivision que fue estrenada en mayo de 2023. Es así como Romina da pasos firmes en su naciente carrera como actriz, tras su exitosa participación en la telenovela Tu Vida es Mi Vida, la cual le mereció el reconocimiento y el apoyo del público televidente gracias a su papel como Lucía Castillo, dando muestra, una vez más, de su pasión por la actuación y los reflectores, la cual heredó de sus famosos padres, una faceta en la que también ha incursionado su hermano Sebastián.

©@rominapozav



Romina participó en la serie Isla Brava, estrenada en mayo de 2023.

El inconveniente de salud de Romina tras llegar a España

Romina ha compartido con los usuarios en redes parte de los pormenores de su llegada a España. Sincera, la actriz se ha mostrado sonriente en varias de sus historias, aunque preocupada por una situación de salud que la afectó. De acuerdo con lo que contó en Instagram, experimentó una serie de síntomas en la piel. “Amanecí con crisis de dermatitis y me duele horrendo. Y se me olvidaron mis cremas”, escribió la joven intérprete en una de las publicaciones en las que se observa su rostro frente al espejo mientras captura su imagen con el teléfono.

©@rominapozav



Tras llegar a España, Romina compartió que sufrió una dermatitis.

A la par de lo sucedido, Romina también contó que pasa por otra situación, pues por error no pudo empacar la ropa adecuada para el clima de la nueva ciudad en la que se ha establecido. “A mí me dijeron playa y yo dije: ‘Claro, calor, claro que sí’ y obviamente nada más traje una sudadera y fue porque dije: ‘Nunca hay que dejar, a lo mejor la usas’ y me traje la sudadera menos calientita del universo, ya me prestaron una. El punto es que estoy escondida en una van porque no manches el frío que hace, el viento está perrón y estoy escondida en lo que me pasan…”, dijo la intérprete.