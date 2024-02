La sincera respuesta de Mayrín Villanueva al ser cuestionada por los rumores de crisis con Eduardo Santamarina

Próximamente, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina celebrarán su 15 aniversario de bodas, una fecha que sin duda significa mucho para ellos, pues son el resultado del gran amor y el compromiso que existe entre ellos y que los ha llevado a superar cualquier obstáculo en su camino, incluso en los momentos más complicados de su relación. Es por eso que cuando llegan a surgir rumores en torno a su matrimonio, ambos actores suelen tomárselo con humor, pues son conscientes de que todo esto es parte de los gajes de su oficio. Tal y como sucedio durante una reciente entrevista, en la que Mayrín puso fin a las especulaciones sobre su relación con Eduardo, las cuales apuntan a que se encuentran en medio de una crisis.

©@mayrinvillaneva



Mayrín y Eduardo están a punto de cumplir 15 años de casados

Con la amabilidad que suele caracterizarla, la hermosa actriz respondió a dichos cuestionamientos con una sonrisa en el rostro y tomándose la situación con humor. “Ay, diario me han separado, me han matado, más de veinte mil veces, sí”, compartió Villanueva entre risas, dijo la actriz, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano, durante un evento al que se supone asistiría de la mano de su famoso esposo, algo que finalmente no pudo ser.

Sin embargo, Eduardo sí mandó a sus representantes, por lo que Mayrín no dudó en acotar: “De hecho vengo con su tía, que es casi su mamá, y con su sobrino, que es mi sobrino hermoso, vienen en representación de Eduardo”, agregó, para luego aclarar que debido al trabajo de ambos, ya están acostumbrados a este tipo de situaciones. “Es algo que ni siquiera uno le da nada nada de importancia”, compartió. “Es algo que no te hace ningún efecto”, finalizó.

©@mayrinvillaneva



Los actores se han acostrumbrado a los rumores

Los rumores de separación y crisis matrimonial surgieron debido a que Mayrín y Eduardo no han compartido muchos detalles de su relación en redes sociales como solían hacerlo. De hecho, la última fotografía en pareja que aparece en el perfil de la actriz es de febrero del año pasado; sin embargo, a través de sus historias de Instagram sí se han dejado ver juntos. Además, recientemente estuvieron trabajando juntos en las grabaciones de la serie ¿Es Neta, Eva?, algo de lo que Santamarina incluso hizo eco en sus redes sociales.

De nuevo juntos en la pantalla chica

En una charla que sostuvo con el programa Hoy, la hermosa actriz habló de los proyectos que tiene en puerta y de todo el trabajo que esta realizando en este momento, mostrándose emocionada por uno en concreto, pues será en el que por primera vez, desde que comenzaron su relación, podrán compartir créditos estelares. Se trata de la segunda temporada de ¿Es Neta Eva?, la cual contará con la participación de Santamarina como uno de los villanos de la trama. Al respecto, la intérprete expresó: “Imagínate cuántos años, 17 años de no trabajar juntos, bueno en televisión, porque en teatro sí habíamos hecho cosas juntos, pero estoy superemocionada”, dijo con una gran sonrisa.

©@mayrinvillaneva



Eduardo y Mayrín volverán a compartir créditos después de 16 años

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.