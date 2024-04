Marcus Ornellas sobre el reencuentro de Ariadne Díaz y José Ron: ‘Que les vaya increíble’

Aunque Ariadne Díaz y José Ron terminaron su relación de pareja hace algunos años y cada uno ha rehizo su vida de forma independiente, se han vuelto a reencontrar debido a que ambos protagonizarán la nueva telenovela de productoria Rosy Ocampo. Algo que sin duda tiene emocionados a todos su fans, pues en su momento su romance llegó a ilusionar a más de uno. Un sentimiento que comparte Marcus Ornellas, pareja de la acrtiz, quien más allá de sentir celos por el reencuentro de Ariadne con su ex, se ha mostrado feliz por esta mancuerna, pues está seguro de que serán un éxito total.

©@ariadne



Ariadne y Marcus celebraron recientemente nueve años de relación

Así lo compartió Marcus durante una charla que sostuvo con los medios de comunicación, en la que con la apertura que suele caracterizarlo, respondió a los cuestionamientos relacionados con Ariadne y José Ron, dejando en claro lo feliz que se encuentra por esta nueva etapa de la vida profesional de su amada. “No, para nada, para nada (siento celos)”, expresó el intérprete entre risas. “Nos llevamos muy bien y Ron es un amigo, y no tiene nada que ver una cosa con otra”, agregó.

En ese mismo sentido, el guapo brasileño se dijo emocionado por este nuevo proyecto de Ariadne, dejando en claro sus mejores deseos para ella y su coprotagonista para esta nueva producción que encabezarán. “Confío en ella y eso es lo más importante, y le auguro el mayor de los éxitos en ese proyecto, que les vaya increíble a todos”, sentenció.

©@ariadnediaz



Ariadne y José Ron serán protagonistas de una nueva telenovela

¿Es un hombre celoso?

Sobre las preguntas relacionadas a si es un hombre celoso, Ornellas reveló que para nada, pues en ocasiones la actriz le ha pedido que lo sea. “Incluso ‘Ari’ se ha quejado a veces conmigo de que no soy celoso, soy bastante relajado en ese aspecto. Creo que de eso se trata: como pareja, te complementas con la otra persona”, señaló.

En ese mismo sentido, el actor reconoció que como actores están acostumbrados a trabajar con otras personas, por lo que dijo, sería ilógico ponerse celoso por la profesión de su pareja. “Hay muchos compañeros que son muy celosos y no permiten, me da risa... Que sus parejas cuando están trabajando como actriz o como actor, no puedan dar un beso, a mí se me hace ridículo”, externó.