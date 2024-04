Sergio Mayer Mori reacciona a la decisión de su padre de mencionar a Bárbara Mori en su nuevo libro

Años atrás, Bárbara Mori y Sergio Mayer sostuvieron uno de los romances más conocidos del del espectáculo mexicano. Las anécdotas y las vivencias de esa relación amorosa han quedado plasmadas en un capítulo del reciente libro lanzado por Mayer, quien ha dado su versión de esa época de la que poco se conoce. Luego de que en días pasados Bárbara reaccionara de manera discreta a que su historia fuera mencionada en esas páginas, ahora es el hijo de ambos, Sergio Mayer Mori, de 26 años, quien ha reaccionado a la decisión tomada por su padre, dejando claro cómo asume esta situación que acaparó de inmediato el interés mediático.



La postura de Sergio sobre la mención de Bárbara en el libro de su padre

Con total apertura, el joven dio su opinión sobre la mención de su mamá, Bárbara, en las páginas del libro de papá, reiterando el respeto que tiene ante las decisiones tomadas por su progenitor en ese sentido. “Es como si le pregunto al papá de una niña a la que le hice una canción si le molesta que yo haya hecho una canción… Fue una etapa de su vida y él tiene la libertad de expresarlo como él quiera…”, dijo al ser cuestionado durante su visita al programa de radio de Maxine Woodside, Todo Para la Mujer, espacio al que asistió como invitado para promover su próxima presentación musical y el lanzamiento de su nuevo proyecto.

Al ahondar en sus palabras, Sergio reiteró lo importante que es para él mantenerse al margen de las decisiones de su padre en ese sentido. “Para mí es irrelevante si escribió de Pin, Pepe o Juan, la verdad son partes de sus vidas…”, explicó en la emisión el joven, quien a pesar de la separación de sus papás tiene la fortuna de convivir con ambos y de contar con su apoyo. “Creo que también hay que tener un poquito de decencia y saber hasta donde y tener como presente los límites que hay entre personas y su privacidad, pero creo que cada quien está en todo su derecho de contar su vida y expresarse como quiera…”.

Sergio Mayer Mori ha hablado de la enorme cercanía que mantiene con su mamá, Bárbara Mori.

¿Qué dijo Bárbara Mori del libro de Sergio Mayer?

Semanas atrás, luego del lanzamiento del libro de Sergio Mayer, los medios de comunicación no perdieron de vista el rastro de Bárbara Mori, a quien la cuestionaron sobre la libertad que tuvo su ex para hablar de ella en uno de los capítulos de su publicación. Hermética, respondió a las preguntas, dejando ver que eso un tema al que no ha dado prioridad. “Aquí al lado me acaban de dar la noticia, yo no sabía que había escrito un libro, así que no lo he leído. No sabía que existía el libro, entonces obviamente no…”, explicó. Ante la insistencia de los comunicadores, ávidos por saber si la actriz tiene la intención de leer el libro, ella respondió: “Luego me cuentan”.

Sergiio Mayer Mori está orgulloso del apoyo incondicional de sus padres.

La cercanía de Sergio Mayer Mori con su madre

Más allá de las diferencias por las que Sergio Mayer y Bárbara Mori se separaron años atrás, Sergio Mayer Mori se siente feliz de contar con el respaldo y cariño de sus padres. Al hablar del fuerte sentimiento que lo une a ellos, destacó la fuerte cercanía con su mamá, quien ha sido su mayor cómplice a lo largo de estos años. “Mi mamá es impecable, podría decir que mi relación con mi mamá es más cercana, sí. No mejor, ni más profunda ni mucho menos, pero tenemos un poquito más de cosas en común en cuanto a perspectivas, entonces creo que tenemos una mejor comunicación…”, reveló durante su visita al espacio radiofónico de Maxine.