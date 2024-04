Christian Nodal dejó sin aliento a sus seguidores, luego de compartir una serie de imágenes en las que luce una renovada imagen, además de un nuevo peinado. El intéprete de Ya no somos ni seremos se dejó ver sin rastro de los tatuajes que tenía en la cara, además de llevar el pelo lacio y peinado hacia los lados. La renovada imagen de Nodal ha causado tremendo revuelo entre sus seguidoras, incluso algunas se han atrevido a comentar que le encuentran un ligero parecido con Johnny Depp.

Parece que el nuevo look de Nodal se debe a un proyecto que trae entre manos, sin embargo, el cantante no ha confirmado de qué se trata. Así que por mientras, las fans del cantante estan más que fascinadas con su look.