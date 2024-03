La increíble aventura con la que Juanpa Zurita ha celebrado su cumpleaños 28

Para Juanpa Zurita las emociones fuertes y el contacto con la naturaleza siempre será lo primero en su lista cuando se trata de celebrar ocasiones especiales. Algo que ha vuelto a quedar en claro durante el festejo de su cumpleaños número 28, una fecha que decidió pasar en medio de una aventura inédita y de lo más retadora, pues según reveló el también actor, tuvo la oportunidad de escalar una montaña en forma de torre y pasar la noche colgado de una tienda de campaña improvisada a la mitad de dicha formación rocosa.

©@juanpazurita



El influencer ha llegado a los 28 años

Así lo compartió el intérprete a través de su perfil de Instagram, en donde además de compartir algunas de las imágenes más especiales de esta experiencia, reflexionó acerca de lo que esta vivencia le dejó y de todas las lecciones aprendidas, mostrándose sumamente agradecido por lo especial y diferente que fue este cumpleaños. “Buenos días… despertamos con 28 añotes. Escalé esta torre llamada Castleton - y cuando digo escalar me refiero a tener pánico y llorar todo el camino-, pero el punto es: tuve el privilegio de tener a @pablo_durana como mi coach. Que, durante este proceso, gracias al bonding que nos dio pasar la noche juntos colgados en la pared (perdón por despertarte para ir al baño Pablo) me compartió una linda enseñanza sobre escalar, que dice así: ‘Más vale pájaro en mano, que mil volando’. Broma. Claramente esa no fue”, compartió.

Zurita continuó con su mensaje reflexionando acerca de lo que esta experiencia le dejó y de las lecciones que le ha transmitido su coach: “Cuando escalas, muchas veces hay una parte del camino donde literalmente estás atorado. No ves como avanzar, no encuentras donde más poner tus pies o manos, todo sucede mientras cuelgas a múltiples metros de altura, sientes como tus músculos se están venciendo y entras en pánico. Y lo que Pablo me aconsejó es buscar ver el problema desde múltiples ángulos. Y efectivamente, muchas veces parecía que ya no había forma de seguir, pero solo era cuestión de mirar la pared desde otra perspectiva, poner la mano donde va el pie, girar hacia el lado contrario, hacer contrapeso, etc. A todo esto, es que Pablo dice que escalar es como la vida: Un constante rompecabezas, que a veces hay que ver desde otro lente para encontrar cómo seguir”, agregó. “Y me gustó como reflexión cumpleañera. Me hace pensar que todo problema tiene solución (menos elegir que vas a comer con tu novia, o no ¿@macabeso?)”, señaló en tono de broma, haciendo referencia a su novia Macarena Achaga.

Finalmente, Juanpa se refirió a la forma en la que ha recibido a los 28 años, tomándose un momento para agradecer por los buenos deseos y felicitaciones que ha recibido a lo largo de las últimas horas. “En fin… Contento, agradecido y enfocado. Con ganas de seguir resolviendo este rompecabezas. Me llena de honor, felicidad y amor sus mensajes. Gracias siempre”, concluyó.

El romántico mensaje de Macarena a Juanpa

Al ser una fecha especial, la actriz de origen argentino dedicó una linda publicación a su novio, la cual acompañó de un video en el que mostró algunos de los instantes más divertidos que pasaron durante su reciente aventura en la cima de una montaña. “En tu día y en todos los otros te cuidaré así”, compartió Macarena, haciendo referencia a lo sucedido en el video, en el cual se puede observar cómo incluso en la cima de la montaña le aplica su skin care. “Ayer fue tu cumple beibi, no puedo creer que ya otro año juntos. Eres una cosa de otro planeta and im never getting over you. Este capítulo nuestro en la montaña es todo lo que está bien”, finalizó.