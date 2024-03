La sorpresa de Macarena Achaga a Juanpa Zurita en su noche más especial

Después de cumplir un sueño al desfilar juntos sobre la alfombra roja de la pasada entrega de los Oscar, Macarena Achaga y Juanpa Zurita escriben un nuevo capítulo como pareja, ahora, durante la premier de Carpe DM, el show con el que el influencer debuta con su casa productora Arco Entertainment. El estreno de este proyecto ocurrió sólo horas después de que la pareja regresara de Los Ángeles, razón por la que, Juanpa creyó que su novia no asistirá; sin embargo, la actriz quiso sorprenderlo apareciendo en el estreno. A través de sus historias de Instagram, Macarena documentó la reacción de Juanpa al verla llegar.

©@macabesos



La actriz apareció sin previo aviso en la premier de ‘Carpe DM’

Su admiradora número uno

En complicidad con sus seguidores, Macarena les contó sus planes: “Como estoy tan cansada por obvias razones, Juanpa piensa que no voy a llegar a su premier, pero obviamente tengo que pasar a darle un beso porque él, no solamente está en Carpe DM, sino que produjo Carpe DM y estoy muy emocionada de que lo vean, porque yo también salgo en uno de los capítulos, pero bueno, no le cuenten nada, ya casi llego”, comentó la actriz en una de sus historias donde la vemos muy guapa con un look negro de pies a cabeza.

Minutos más tarde, la argentina publicó un par de imágenes del momento exacto en el que sorprendió a su novio en esta importante noche para él: “No tengo video de la reacción de Juanpa, pero no se lo esperaba. ¡Su carita!”, escribió Macarena sobre una de las instantáneas en las que aparecen fundidos en un abrazo. Como agradecimiento al guiño de su novia, Juanpa dijo: “Tengo que decir una cosa de esta bella mujer, no comimos nada. Realmente salimos de los Oscares, volamos a la 1 de la mañana, llegamos 5 am, yo me dormí, me dormí como 5, 6 horas. Rifada, te admiro”, comentó sobre la travesía que vivieron tras la gala para cumplir con este compromiso.

©@macabesos



El influencer se mostró muy emocionado de contar con la presencia de su novia en esta noche tan especial

Cumpliendo un nuevo sueño

Luego de la premier, Macarena Achaga, quien para este evento lució un diseño de encaje negro de la firma Nisa, le dedicó unas palabras a Juanpa: “Estoy muy orgullosa de ti. Verte amar cada pedacito de este show, materializar cada idea, tener la visión y llevar a todas las personas en esa dirección es impactante. Y bueno, ni se hable de tu poder de convencimiento para arrastrarme a otra aventura”. Por su parte, Juanpa también mostró su emoción ante el estreno de este proyecto: “Orgulloso de presentar mi primera producción internacional realizada con mi productora. Definitivamente no se hubiera logrado sin el equipo. Esperemos que les guste Carpe DM tanto como nosotros disfrutamos hacerlo”, se lee en su feed.

©GettyImages



Representando a México y a Argentina, la pareja desfiló sobre la alfombra de los Oscar

Su comentada asistencia a los Oscar

A su paso por la alfombra roja de esta premier, Juanpa Zurita habló sobre su comentada asistencia a los Oscar, una cita a la que acudió por una invitación: “Para mí fue un shock estar ahí, me imagino que hubo más personas que también se shockearon”. Para el actor, su primera vez en esta importante premiación fue una invitación a seguir soñando: “Estoy muy agradecido con la Academia por esta invitación, me agarró en curva, a mí y a Maca fue un shock enorme, pero es muy lindo que abran espacios para que latinos vayan representando a México y a Argentina. Aunque las probabilidades sean muy bajas, esperemos en algún momento estar allá nominados”, dijo en entrevista para Canal 6.

