La mamá de Belinda habla de la salud de su hija: ‘Hubo que operarla’

Después de que Belinda cancelara la presentación que tenía programada para el pasado fin de semana en Veracruz, debido a que tuvo que ser hospitalizada de emergencia, sus fans han estado al pendiente de los nuevos detalles de su recuperación. Luego de varios días de no saber nada de la cantante en redes sociales, hace unas horas, sus papás, doña Belinda Schüll y don Ignacio Peregrín, sostuvieron un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México donde compartieron pormenores de la convalecencia de la cantante, quien tuvo que ser operada de urgencia.

¿Cómo se encuentra la cantante?

De acuerdo con la mamá de Belinda, la situación fue delicada: “Ha sido un momento difícil, yo pido respeto. Beli sigue recuperándose despacito”, aseguró. Debido a que la cantante no reveló el motivo de su hospitalización, sorprendió a la prensa saber que la intérprete de Cactus tuvo que ingresar al quirófano de emergencia: “Hubo qué operarla”, dijo, sin revelar de qué. Los reporteros también le preguntaron sobre la versión que se manejó en la que se hacía referencia a un posible tumor: “Se llevó a la analítica y fue negativo”, respondió tajante.

Para evitar imprecisiones, doña Belinda evitó compartir detalles del panorama médico de su hija y admitió que dicha información únicamente puede ser proporcionada por un doctor. Reveló que, debido a otra emergencia, se vio obligada a separarse de Belinda quien, durante los días que ella se encuentre en España, estará bajo el cuidado de su papá: “Yo viajo a un tema familiar un poco duro. No, mi hija no puede viajar, se queda su papá y yo viajo con mi hijo”.

Admiración total a su hija

En otros temas, la mamá de la cantante también habló del papel de su hija en la próxima serie sobre Paco Stanley: “Respeto muchísimo la carrera de mi hija, como mamá la admiro, como artista es top, una gran artista de México y me encanta que cada día en su carrera sea un desafío, porque todo hace: canta bien, si quiere actuar, actúa. De la caracterización y tal, no puedo opinar, eso lo dirá el público, a parte no la he visto”. Sobre las críticas que ha recibido en redes, dijo: “A los artistas siempre los están criticando de todo, imagínate, ¿a quién no le critican?”.

La complejidad de ser padre de una figura pública

Como pocas veces, el papá de la cantante, don Ignacio Peregrín, también habló con la prensa, incluso se animó a hacer referencia a las ex parejas de su hija: “Yo le deseo lo mejor a Lupillo y a todo el mundo. A Nodal, que sea feliz y que le vaya fenomenal”. Sincero, habló de lo complejo que es ejercer la paternidad de una figura pública: “Ustedes tienen que hacer su trabajo, eso lo respeto y lo aplaudo, pero tampoco puedo estar diciendo cosas que desconozco o que no soy yo la persona adecuada para decirlas. Los hijos se traen al mundo, pero no son de los padres. Ser padre de un artista es muy complicado, ya ser padre es difícil, imagínese de un artista”, reconoció.