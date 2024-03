Rumbo a los Premios Platino: Ellos son los mexicanos nominados este año

México está listo para recibir nuevamente a los Premios Platino, entrega que se realizará el próximo 20 de abril en el parque Xcaret de la Riviera Maya, lugar que una vez más albergará al talento de Iberoamérica convocado para esta edición. Además de ser la sede de este año, nuestro país se colocó en la cuarta posición de los países más nominados de esta entrega en la que dos actores mexicanos destacan en las categorías de Mejor Interpretación Masculina y Mejor Interpretación de Reparto en Miniserie o Teleserie: Damián Alcázar y Emiliano Zurita, respectivamente.

©GettyImages



Damián Alcázar compite en la categotía a Mejor Intepretación Masculina

El talento nacional

Con una decena de nominaciones, México se coloca en el ranking de países con más candidaturas. Las ficciones nacionales que compiten son: Tótem, Home is Somewhere Else, Una jauría llamada Ernesto, Radical, Huesera y La cabeza de Joaquín Murrieta: “Con un total de 10 candidaturas, México se transforma en el cuarto país con más nominaciones para los Premios Platino, tras España, Argentina y Chile”, se lee en la cuenta oficial de los premios donde se han revelado todos los detalles de la gala.

De las películas que fueron seleccionadas en más de una categoría está Radical, de Eugenio Derbez, que competirá por el Premio Platino al Cine y la Educación en Valores y a Música Original por el trabajo de Pascual Reyes y Juan Pablo Villa. Este año, nuestro país tiene representación en la categoría más importante, Película Iberoamericana de Ficción donde figura Tótem, también seleccionada en la categoría de Dirección por el extraordinario trabajo que realizó la mexicana Lila Avilés.

©GettyImages



La mexicana Lila Avilés brilla en la selección a Dirección por Tótem

México, en las categorías más importantes

Además de las nominaciones por proyecto, como Una jauría llamada Ernesto que está compitiendo en Película Documental o Huesera que es candidata a Dirección de sonido. La cinta Home es Somewhere Else también aparece en la categoría a Mejor película de Animación. Sin duda, las candidaturas que más causaron revuelo entre el público fueron las que los actores ganaron de manera individual, como en la que compite Damián Alcázar quien, por su actuación en El caso Monroy, se medirá con Enzo Vongruncic por el Platino a Mejor Interpretación Masculina.

©GettyImages



Emiliano Zurita consiguió su primera nominación por su trabajo en La cabeza de Joaquín Murrieta

La primera nominación de Emiliano Zurita

Una de las nominaciones que más ilusión ha causado es la que consiguió el hijo menor de la fallecida Christian Bach y Humberto Zurita, Emiliano, quien consiguió esta distinción por su papel en Casey en la miniserie La cabeza de Joaquín Murrieta. Por primera ocasión, el joven actor forma parte de los candidatos a Premios Platino, una entrega muy querida para la familia y a la que el actor ha asistido en otras ocasiones como invitado o presentador, pero a la que regresa este 2024 como uno de los orgulloso representantes de México en la competencia.