Paulina Peña cuenta que estuvo a punto de perder sus redes sociales

De los hijos de Enrique Peña Nieto, Paulina, la mayor, es la más activa en redes sociales donde, sólo en Instagram, cuenta con más de 187 mil seguidores a quienes les ha compartido algunos detalles de su vida desde octubre de 2012. Después de más de una década publicando sus recuerdos más especiales, la joven influencer estuvo a punto de perder esta cuenta, una situación en la que contó con el apoyo de su hermana menor, Nicole, quien la auxilió y consiguió que recuperara su perfil. A través de varias historias, la creadora de Monai, le contó a su comunidad virtual lo que sintió al pensar que perdería este archivo de memorias inolvidables.

©@Paaulinapepretelini



Nicole Peña, su hermana, fue quien recuperó su cuenta

Su hermana, al rescate

Según narró, después de varias horas intentando reingresar a su cuenta de Instagram, después de que la aplicación cerrara su sesión, su hermana llegó para sacarla de ese apuro en minutos: “Un aplauso para Nicole porque estuve a punto de perder esta cuenta. Instagram se volvió loco y me sacó y me decía que mi usuario no existía. Estaba perdiendo la cabeza”, escribió sobre una foto junto a su hermana. Paulina reconoció que la idea de cortar el contacto con sus seguidores la preocupó: “Perder esta linda comunidad, me muero”, añadió.

La joven empresaria aseguró que su hermana la salvó: “Lo que no logré en 5 horas, llegó, se sentó y en menos de 10 minutos lo logró. Es un crack en tecnología esta vieja”, escribió en otra parte del mensaje. Paulina explicó qué era lo que realmente le preocupaba de perder esta cuenta: “No es el número de seguidores, pero mi Instagram lo veo como mi diario, son fotos de recuerdos, muchos años de subir lo que más me gusta. Poder hablar con ustedes y conectar. Puff, me estaba muriendo”, se lee en otra de sus historias.

©@paaulinapepretelini



La influencer reconoció que sintió angustía al sentir que iba a perder su cuenta

La reflexión

Después de recuperar su cuenta, Paulina reflexionó sobre el lugar que ocupan las aplicaciones como estas en la vida cotidiana: “Qué locura que una red social pueda generar tantas cosas tan buenas, pero a la vez, pánico, ¡qué loco! Ya me dieron ganas de ser más activa”, escribió en otra publicación. Más tarde, Paulina compartió un video en el que narró lo sucedido y contó cómo su hermana es la mejor a la hora de resolver una situación como esta.

©@paaulinapepretelini



En Instagram, Paulina tiene recuerdos memorables de todas sus etapas

Años de recuerdos

A lo largo de estos once años en Instagram, Paulina ha compartido recuerdos muy importantes de cada etapa, desde las imágenes de su época en el colegio, junto a sus amigas, hasta las fotos durante el sexenio de su papá, cuando la familia vivió en Los Pinos. La primogénita de Peña Nieto, también usó Instagram para publicar las fotos más especiales de su relación con Fernando Tena, incluso, fue el medio que utilizó para anunciar su compromiso y compartir las instantáneas de su boda.