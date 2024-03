Tras su vuelta a la soltería, Tania Ruiz agradece por los nuevos comienzos

Si por algo se ha dado a conocer Tania Ruiz, es por la forma en la que suele encontrarle el lado amable a las cosas. La modelo, que atraviesa por una etapa de transición, luego de su rompimiento con Manuel Serrano Ortega, se encuentra enfocada en la construcción de su futuro y en sus proyectos más personales. Es por eso que, a pesar de las circunstancias que se han venido dando a nivel personal, ella se ha mostrado siempre positiva y agradecida por todo lo que fue y lo que está por venir. Tal y como lo ha dejado en claro en sus redes sociales, donde ha compartido un emotivo mensaje en el que se ha referido al momento de vida por el que atraviesa.

©@taniaruize



La modelo siempre ha sido muy positiva en todos los aspectos de su vida

A través de su perfil de Instagram, Tania compartió una reflexión en la que habló sobre la importancia de agradecer por todo lo bueno y malo que llega a tu vida, teniendo siempre la fe en que las cosas siempre serán para bien, aunque de primer momento no lo parezca. “En los momentos de cambio y transición, son los que nos hacen recordar que Dios siempre está obrando detrás de cada escena, preparando un futuro lleno de bendiciones y oportunidades. Su mano misteriosa jamás deja de sorprenderme. Me siento afortunada de ver la mano de Dios en mi vida, y como me ha sostenido siempre”, expresó la guapa potosina en las primeras líneas de su mensaje.

Tania continuó con su reflexión ahora mostrándose agradecida por todas las experiencias vividas y por ese nuevo camino que se abre ante ella justo en este momento en el que las cosas comienzan a cambiar. “Hoy más que nunca, ¡GRACIAS DIOS! Cada comienzo de nuestra vida es una prueba de la fidelidad de Dios y de su capacidad para transformar nuestras pruebas en triunfos. El poder de los nuevos comienzos. Es en la adversidad donde descubrimos nuestra verdadera fortaleza y resiliencia. ¡Ayer, justo ayer! Día para recordar y agradecer. Acuérdense siempre: Eres suficiente, Eres valios, eres fuerte eres capaz, eres afortunado, eres uninico, eres bendecido. Yo no persigo, atraigo. Eres creador de tu realidad”, finalizó.

©@taniaruize



Tania se encuentra ilusionada ante el futuro que le depara

¿Por qué terminó su relación?

Según pudo saber ¡HOLA!, Tania Ruiz y Manuel Serrano Ortega decidieron poner punto final a su relación debido a la incompatibilidad de agendas, pues además ambos viven en diferentes ciudades, lo que complicaba aún más el que pudiera verse. Es por eso que ambos llegaron a la conclusión de que lo mejor era terminar.

Fue en octubre del año pasado cuando Tania Ruiz se refirió por primera vez a su relación con Manuel Serrano Ortega. En aquella ocasión, la también diseñadora se dejó ver de lo más feliz al lado de su exgalán, en medio de las celebraciones por su cumpleaños número 36, una ocasión que eligió para hablar abiertamente de su noviazgo con todos sus seguidores. “En mi cumpleaños 36 hay un agradecimiento muy especial que tengo que hacer y es ¡a MI NOVIO! Te conocí sin planearlo, de la manera más increíble que podría haber conocido a alguien”, expresó en aquella ocasión.

©qtaniaruize



La potosina está lista para lo que viene tras su rompimiento

