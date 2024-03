José Eduardo Derbez y Paola Dalay revelan si les gustaría tener más hijos

Aunque José Eduardo Derbez y Paola Dalay recién comienzan su camino en la paternidad, ambos tienen muy claro cómo es que les gustaría vivir esta faceta de sus vidas. Algo de lo que hablaron recientemente en un encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad se refirieron a lo que esperan de esta nueva etapa de sus vidas y de la ilusión que les hace el poder tener a su primera hija en brazos. Sin embargo, también han dejado en claro que, a pesar de que la llegada de su bebé los tiene con los sentimientos a flor de piel, todo parece indicar que la idea de formar una familia numerosa no está dentro de sus planes.

©@jose_eduardo92



José Eduardo y Paola se convertirán en padres próximamente

¿Quieren más hijos?

Así lo compartieron en su charla con los medios, en la que fueron muy puntuales a la hora de explicar las razones por las que les gustaría ser padres de un solo hijo. Y es que al ser cuestionados sobre las emociones que invaden su corazón en estos instantes en los que se encuentran a la espera de su primer bebé, Paola aclaró: “(Será) el único... Definitivo”, dijo de forma tajante. Algo en lo que José Eduardo la apoyó: “Están carísimos, está muy caro todo”, agregó.

Fue entonces que el también comediante se refirió a la vez que compró 2 mil 400 pañales por error. “Ya es sabido que tengo un problema con pedir con internet. No le sé mucho, entonces termino comprando de más o menos, y yo no le calculé. Y ya cuando me llegaron salí a mi sala y había demás”, dijo entre risas.

©@paodalay_2203



La pareja ha dejado en claro que no tienen planes de tener más hijos

¿Cómo ha reaccionado Victoria Ruffo ante la próxima llegada de su nieta?

En la misma charla, José Eduardo habló de los consejos que su famosa mamá, Victoria Ruffo, les ha dado ahora que serán papás. “Que lo gocemos, los disfrutemos, que ahorita aprovechemos para dormir, que eso nos dice todo el mundo, me da mucho gusto que la familia esté contenta y que estemos muy unidos”, dijo con cierta ilusión en la mirada.

Tal es la emoción de la ‘Reina de las Telenovelas’, como es conocida la actriz entre sus fans, que practicamente le ha llenado el armario de ropita nueva a su primer nieto. “Mi mamá le está comprando ya el closet completo, está muy emocionada, está muy contenta y eso a mí me da mucha felicidad”, compatió el artista.

©@victoriaruffo



Victoria Ruffo no cabe de la emoción ante la próxima llegada de su primera nieta

