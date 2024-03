Sherlyn recuerda a su hermano fallecido con emotivo homenaje: ‘Haces mucha falta’

Para Sherlyn y su familia cada 6 de marzo es una dura fecha en el calendario marcada por la partida de su hermano Oliver González. Como cada año, la estrella de telenovelas lo recordó con un sentido homenaje en sus redes sociales, con unas bellas palabras acompañadas de una serie de fotografías de sus mejores momentos juntos. El hermano de la actriz falleció en marzo de 2009 a los 27 años; su cuerpo fue hallado sin vida al interior de su residencia en México.

©@sherlyny



Sherlyn con su mamá y sus hermanos

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 4.2 millones de seguidores, ‘Sher’ dedicó un homenaje en memoria de su hermano. “15 años, Oliver te extrañamos como el día 1, han cambiado tantas cosas, tus hermanas nos pusimos grandes @silviacriselle más jajaja, tu hija es una niña universitaria maravillosa, inteligente, noble, amorosa, sana debes estar tan orgulloso de @dani.suarez09 , tus sobrinos se nos imaginan a ti en tantas cosas, Dios nos mandó a Cris y a mí 2 hijos varones y creo que las 2 podemos verte en muchos de sus gestos, su personalidad y sus sonrisas”, se lee en la primera parte de la emotiva publicación.

©@sherlyny



Sherlyn con su hermano Oliver

“Mamá y papá te extrañan en cada respiro, la vida no volvió a ser la misma y trabajan diario para seguir amando, amándonos, amándote, cada día nos dan lecciones de bondad, generosidad y resiliencia tenemos a los mejores papás del mundo. Haces mucha falta, solo quiero que sepas que todos hemos puesto de nuestra parte para llevar esto de la mejor manera, hasta que volvamos a abrazarte! Te amo infinito”, concluyó Sherlyn.

©@sherlyny



Sheryln con sus dos hermanos, Oliver y Criselle

Varios amigos y compañeros del medio se solidarizaron con Sherlyn y sus seres queridos, en medio de un aniversario más de la partida de su hermano. Angelique Boyer, Florencia De Saracho, Sharis Cid, Jessica Coch, entre otros reaccionaron a la publicación, así como sus miles de seguidores.

Silvia Criselle, hermana de Sheryln también recordó a su querido hermano y al igual que Sherlyn, lo honró con una emotiva publicación en sus redes sociales. “Me haces falta en todos los minutos de mi vida...”, escribió Criselle.

Una dura noticia

Para Sherlyn, las últimas semanas han sido un poco complicadas para la también cantante. En el plano personal, la estrella de televisión ha tenido que replantearse la posibilidad de volver a ser mamá. A inicios del 2024, ‘Sher’ había empezado sus tratamientos para concebir otro bebé a través de la fertilización InVitro, pero los resultados no han sido favorecedores.

A través de sus redes sociales, la actriz de Amores verdaderos compartió su situación. “Desgraciadamente llegaron los resultados de New Jersey y de los cinco embriones que se mandaron analizar, ninguno es buen candidato para implantar, ¿qué quiere decir?, que a pesar de todo el amor y la dedicación, a veces las cosas no salen como uno espera, esto qué quiere decir, que me tengo que replantear la idea de volver a ser mamá”.

