Evelyn Beltrán revela más detalles de su separación con Toni Costa

Hace apenas unas semanas, Evelyn Beltrán y Toni Costa confirmaban en sus redes sociales que su historia de amor de dos años había llegado a su fin. Pidiendo respeto y privacidad para su vida personal, ambos optaron por no dar más detalles al respecto, hasta ahora. En una sesión de preguntas y respuestas, la empresaria reveló desde cuándo es que decidieron tomar caminos separados; además de cómo se siente en cuestiones del corazón y si es que pronto le dará una nueva oportunidad a Cupido.

Evelyn abrió una caja de preguntas para sus seguidores en Instagram, y respondió a la curiosidad de uno de ellos, al cuestionarla cuánto tiempo se tomará para volver a tener pareja. “El tiempo que a mi corazón le haga falta. Mi relación terminó a finales de octubre 2023. No sé lo que el mañana me espera, pero a mis 29 años creo que sería una locura cerrarme al amor”, expresó.

La modelo aseguró que, a cuatro meses de poner fin a su romance con el bailarín, se siente en paz. Y al recalcarle lo fuerte que ha sido por todos los rumores en los que estuvo envuelta, expresó: “Pasé por muchas cosas, pero todo eso me hace más fuerte. En su momento no entendía por qué era todo el mundo en mi contra cuando yo no hice nada más que enamorarme y dar todo lo que llevaba en el corazón”.

Y es que, cuando su relación con Toni Costa se hizo pública, el bailarín recién había anunciado su separación de Adamari López, poniéndola como la tercera en discordia en una familia muy querida por el público. Sin embargo, en varias ocasiones ambos explicaron que cuando se conocieron él ya estaba soltero.

A pesar de todo, Evelyn confirmó que cuando vuelva a llegar el amor, compartirá esa dicha con sus seguidores.

Una felicitación para Alaïa a la distancia

Durante los dos años que Evelyn fue pareja de Toni Costa, logró conocer el lao paterno del bailarín, quien le presentó a su más grande amor, su hija Alaïa. La modelo y la pequeña crearon un lindo lazo de amistad, y este lunes, en el cumpleaños nueve de la niña, Evelyn le envió una dulce felicitación a pesar de ya no coincidir.

“Feliz cumpleaños, mi niña bonita. Amé mucho conocerte y compartir momentos especiales. Que Dios te bendiga hoy y siempre”, escribió sobre un video de las dos en la playa dándose un abrazo, aunque en el clip no se aprecia la carita de la hija de Adamari López.

