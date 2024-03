Cómplices y divertidas, Salma Hayek y Kim Kardashian disfrutan de su encuentro en París

En los últimos días, París se ha convertido en el epicentro de la moda por la Fashion Week, un evento imperdible para Kim Kardashian y Salma Hayek quienes coincidieron en el desfile de Balenciaga. Por segundo año consecutivo, la mexicana y su esposo, el empresario François-Henri Pinault, disfrutaron desde la front row de esta pasarela con la influencer. Antes de que comenzara el espectáculo, Salma y Kim aprovecharon para ponerse al día. Cómplices y divertidas, comentaron los diseños, propuestos por el director creativo de la marca, Demma Gvasalia, para el otoño/invierno 2024-2025. Para esta ocasión, ambas lucieron atuendos firmados por Balenciaga en color negro.

Salma acudió en compañía de su esposo

Risas y diversión la primera fila

El espectáculo en la primer fila también ha causado gran interés entre el público que viralizó las imágenes donde se ve a Salma Hayek y a Kim Kardashian conversando, minutos antes del inicio del desfile. La mexicana y la influencer aprovecharon su encuentro para inmortalizarlo en varias selfies en las que posaron muy amistosas. La creadora de SKIMS mostró tal confianza con Salma que sacó su teléfono y les enseñó, a ella y a su esposo, algunas imágenes de su galería, un instante donde vimos a la veracruzana hacerle zoom a una de las fotos y al empresario francés ponerse sus anteojos, en señal de interés.

Incluso cuando comenzó la pasarela, Kim y Salma estuvieron intercambiando puntos de vista de los diseños que estaban desfilando. En el pasado, la influencer ha expresado su gran admiración hacia la mexicana quien fue una de sus primeras referencias de moda, razón por la que la vimos muy entusiasmada disfrutando de su compañía y la de su esposo, con quien Kim también conversó, aunque la mayor parte del tiempo, la charla fue entre ellas.

El estilo de Salma

Para esta cita en París, tanto Salma, como Kim Kardashian, lucieron diseños de Balenciaga. La mexicana se enfundó en un conjunto de tweed negro, con hilos metalizados y botonadura dorada, perteneciente a la colección otoño-invierno 2024, una línea en la que la inspiración fue la clase alta hollywoodense. Marcando tendencia, la estrella de realidad acaparó las miradas a su llegada a este desfile donde llamó la atención el detalle de la etiqueta colgando en el espectacular vestido, con referencias góticas, que eligió para este evento donde, como embajadora, portó este diseño que forma parte de la nueva colección de Balenciaga.

Kim impuso moda con el detalle de la etique en el vestido

Impone tendencia

Kim se convirtió en pionera de esta tendencia, propuesta por Demma Gvasalia, para esta colección donde varios diseños traen colgando una etiqueta de Balenciaga. La embajadora eligió un entallado vestido negro, confeccionado con encaje negro, escote ovalado, mangas de murciélago y falda sirena con el que delineó su escultural figura. Las cuervas fueron, de hecho, el punto de conexión entre Salma y Kim quien, el año pasado, contó en entrevista para Vogue que la mexicana fue de las primeras celebridades con las que se sintió identificada físicamente: “Cuando era pequeña, no veía muchas mujeres que sintiera que se parecían a mí o con las que sentía que podía conectarme, hasta que vi a Salma Hayek. Para mí era como, ‘wow, está bien, no somos de la misma nacionalidad, pero me representa y la entiendo”, reconoció la hija de Kris Jenner.

