Ben Affleck y Jennifer Garner, unidos por sus hijos en una fecha muy especial

Separados desde hace varios años,Ben Affleck y Jennifer Garner han demostrado que es posible conservar una relación cordial y respetuosa incluso cuando el amor se ha acabado. Los actores se han mantenido unidos por sus tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel, cuyo bienestar y felicidad ha sido su principal prioridad. Por ello, no es para nada raro verlos juntos en momentos importantes para sus retoños, tal como ocurrió recientemente en el cumpleaños número 12 años de su hijo.

Samuel, el hijo menor de Ben y Jennifer, ha cumplido 12 años.

Ben y Jennifer fueron captados a las afueras del colegio de Samuel, en Los Ángeles, a donde acudieron para participar en su celebración de cumpleaños. Al parecer, la actriz de 13 Going on 30 quiso deleitar a los compañeros de clase de su hijo con sus creaciones culinarias, pues llevó lo que parecían ser panecillos.

Los actores, quienes han demostrado estar 100% comprometidos con la crianza de sus hijos, dejaron ver lo bien que se llevan. Las cámaras los captaron hablando tranquilamente e incluso riendo como dos buenos amigos.

La expareja se dejó ver charlando alegremente.

Fiel a su estilo casual, pero estiloso, Jennifer usó un elegante blazer gris sobre una camisa azul, jeans azules de corte recto y balerinas negras. Llevó además unas gafas de montura gruesa y su melena recogida. Por su parte, el actor de Argo llevó una chaqueta negra, pantalones grises y tenis Nike.

Al parecer Jennifer llevó algunos panecillos para la celebración de su hijo.

Lo que ha dicho Ben de su divorcio de Jennifer

Jennifer Garner y Ben Affleck se separaron en 2015, luego de 10 años de matrimonio, aunque su divorcio finalizó hasta 2018, cuando el actor comenzó una relación con la productora Lindsay Shookus. Años después, en 2021, él se sinceró sobre su ruptura y confesó que no ya era feliz al lado de la actriz. “Pensaba: ‘No puedo dejar a mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué hago?’. Y lo que hacía era beberme una botella de whiskey y dormirme en el sofá, lo que resultó que no era la solución”, confesó en una entrevista con Howard Stern.

“Lo hicimos lo mejor que pudimos. ¿Tuvimos momentos de tensión? ¿Desacuerdos sobre la custodia? ¿Algunas cosas fueron difíciles para nosotros? ¿Nos enfadamos? Sí. Pero sobre todo había respeto”, dijo sobre su separación. Pese al desenlace de su matrimonio, Ben siempre ha reconocido el gran trabajo de Garner como madre. “Era alguien a quien quiero y respeto, pero con quien no debería seguir casado. Al final lo intentamos y lo intentamos porque teníamos hijos. Los dos sentíamos que este no era el modelo de matrimonio que queríamos que nuestros hijos vieran”, contaba entonces.

La expareja mantiene una relación cordial y respetuosa.

