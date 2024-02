Leonardo Aguilar nos cuenta su gran sueño que no tiene nada que ver con la música

Leonardo Aguilar ya está en Miami listo para la 36a. edición de Premio Lo Nuestro. Esta ocasión es muy especial para el joven cantante, pues es la primera vez que está nominado. El hijo de Pepe Aguilar figura en la terna de Canción Mariachi/ Ranchera del Año por No puedo no caer. Así que podría ser que el artista regrese a casa con un premio. Sobre su primera vez nominado y su emoción por estar en la entrega al lado de su padre y su hermana Ángela Aguilar, Leonardo habló con HOLA! AMÉRICAS. En esta entrevista, también nos compartió uno de sus sueños más grandes, el cual no tiene nada que ver con la música, además de bromear con la idea de que colecciona ¡corazones!

Leonardo Aguilar está nominado por primera vez en Premio Lo Nuestro

Acerca de su primera nominación, el cantante de 24 años comentó lo siguiente: “Me siento contento, me siento honrado. También me siento ilusionado y con muchas ganas de estar aquí. Muchas ganas de dar lo mejor y de disfrutar. Y de saludar a mis colegas y de saludar a los fans que estén aquí. Y sobre todo, disfrutar, que de esto se trata la vida”.

Sobre el peso de su apellido dentro de la industria musical, Leonardo dijo que es una gran responsabilidad, pues su apellido es sinónimo de siempre hacer las cosas bien. Y es que el joven es nieto de don Antonio Aguilar y Flor Silvestre. “Yo me lo tomo muy en serio porque sé que lo Aguilar es un sello, ¿no? El apellido Aguilar es un sello y yo no puedo ser el que el que el que no le da esa importancia y el que no hace lo que tiene que hacer. Así que el sello Aguilar es siempre hacer lo mejor que se puede hacer, lo mejor. (Poner) tu 100% de esfuerzo y sé que involucra muchas cosas y es un peso muy grande, pero que llevo cargando toda mi vida y ahora ya me doy cuenta que más que un peso es un impulso”, nos confesó.

Además del éxito que tiene en su carrera como cantante, Leonardo es un joven que ve más allá de la música, pues nos habló de un gran sueño que no tiene nada que ver con el mundo del entretenimiento. Si bien no será algo sencillo, además de que es demasiado costoso, el joven Aguilar está seguro de que un día lo logrará. Dale play al video para conocer más de este joven talento musical.

