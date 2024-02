Conexión Divina celebra un nuevo triunfo y nos cuenta los detalles del origen de este sueño

¿Cuál ha sido la reacción de sus familias al verlas crecer en lo que tanto aman hacer?

Sandra: “Pues al principio como que no les pareció muy buena la idea, porque pues yo me iba de mi casa. Tenía yo 19 años y yo quería hacer música, y pues mucha gente piensa que con la música no puedes tener una carrera. Pero me apoyan mucho, desde el primer día me han apoyado ahí”.

Dani: “Yo me moví a Los Ángeles hace tres años para estudiar música en la universidad, pero ya entrando al grupo como que al principio no, no me apoyaban tanto mis papás, pero ya con el tiempo ya confiaban más en mí y pues confían en el proyecto”.

Liz: “Igual conmigo, pues la verdad que en el principio mi mamá no estaba tan contenta, tenía dudas, pero en este tiempo ha crecido muchísimo, me ha apoyado muchísimo más ya que estamos haciendo cosas juntas y vamos alcanzando logros cada día. Ahora es más como: ‘Ah, ok, sí, está bien’”.