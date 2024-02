Nicola Porcella revela que lleva 6 años soltero y explica las razones

El pasado Día de San Valentín muchos famosos disfrutaron de románticos festejos con sus parejas, de los cuales incluso compartieron algunos vistazos. En el caso de Nicola Porcella, estrella de La Casa de los Famosos (Telemundo), las cosas fueron distintas, pues desde hace 6 años se encuenra soltero, por lo que su celebración fue en compañía de buenos amigos. Sincero, el actor peruano ha confesado las razones por las que no ha tenido novia a lo largo de este tiempo.

©GettyImages



Nicola Porcella reveló que lleva soltero desde 2018.

En entrevista con Televisa Espectáculos, Nicola contó que el pasado Día del Amor y la Amistad recibió regalos del público, pero dijo que en su caso, no tiene con quien celebrar, solo a su hijo y su familia. “Pero después no tengo a nadie, duermo solo, abarzo una almohada, esperemos que el otro San Valentín ya me toque abrazar a alguien”, comentó con cierto aire de resignación.

El actor de la telenovela El Amor No Tiene Receta (TelevisaUnivision) descartó ser muy exigente en cuanto a sus preferencias con las mujeres. “No, ellas son exigentes, el problema soy yo, no he encontrado”, señaló. “No tengo mujer ideal, lo juro”, dijo después, dejando abiertas las posibilidades sobre la futura dueña de su corazón.

©GettyImages



Aunque no está cerrado al amor, confesó que disfruta su soltería.

En cuanto a sus propias cualidades como pareja, el galán peruano admitió que en el pasado le faltó ser “un poquito más” detallista. “No tengo pareja desde 2018, entonces creo que de repente cuando tenga sí voy a ser detallista, creo que cuando esté con alguien ya va a ser para algo bien bonito”, confió. También recordó con cariño a su primer amor, una chica llamada Sandra, con quien tuvo un noviazgo a los 17 años. “No terminamos muy bien, éramos unos niños, pero ella era una super buena chica”.

Mientras llega el amor disfruta su soltería

Aunque Nicola no parece estar cerrado al amor, tampoco es que tenga prisa por encontrarlo, pues dijo que disfruta mucho su vida tal como es. “Me gusta la vida de soltero”, dijo. “La verdad creo que me gustan tanto mi vida así, soltero, que está difícil que encuentre a alguien y más imagínate así conviviendo con Agustín (Fernández) y Wendy (Guevara)”, explicó divertido, refiriéndose a sus grandes amigos y compañeros de departamento.

©@nicolaporcella12



El peruano participa actualmente en la telenovela ‘El Amor No Tiene Receta’.

“Cómo puedo tener una relación yo así, si son personas que me incitan a la fiesta, son personas que me llevan por el mal camino, yo trato de enderezarme, de llevar una vida bien y estos chicos, no así no puedo”, bromeó.

Nicola, conocido también por su participación en el reality deportivo Guerreros 2020, (Televisa), tuvo hace tiempo una relación con la asesora de imagen Francesca Lazo, fruto de la cual nació su hijo Adriano en 2012.

Vídeo Relacionado: Joe Manganiello se muda con su nueva novia después de su divorcio con Sofia Vergara Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.